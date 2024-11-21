На Западе заговорили о том, что Украина должна срочно найти замену Patriot: что произошло

Если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит остановить поставки оружия в Украину, зенитно-ракетные комплексы Patriot на вооружении ВСУ очень быстро станут беспомощными. Заменить их может только один европейский комплекс со схожими характеристиками. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в колонке The Telegraph пишет военный обозреватель Дэвид Акс.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что украинские Patriot отлично себя проявили в этой войне, уверенно перехватывая лучшие российские ракеты "Искандер" и "Кинжал". Но если Трамп прекратит помощь США Украине, у украинских ВВС очень быстро закончатся ракеты для Patriot, поскольку Украина, вероятно, имеет очень небольшой их запас.

Хотя в мире производится около 1000 ракет в Patriot ежегодно, в том числе 500 в самих США, без разрешения Белого дома Украина не сможет купить их даже за собственные деньги. Поэтому, по мнению Акса, Киеву нужен резервный план для противовоздушной обороны на случай, если ракеты Patriot больше не будут доступны с приходом Трампа. Причем этот план не должен зависеть от какой-либо другой ракетной системы, производимой США полностью или частично.

"Есть лишь одна европейская зенитно-ракетная система, более или менее отвечающая возможностям Patriot и чьи разработчики могли бы, приложив определенные усилия, обойти экспортные ограничения США: Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre, или SAMP/T, стоимостью 500 миллионов долларов. продукт франко-итальянского консорциума Eurosam", – пишет Акс.

Аналитик отметил, что у ВСУ уже есть одна батарея SAMP/T и поставка еще одной ожидается. Однако Украине понадобится еще пять таких батарей, чтобы заменить все "Петриоты". А может быть и больше, если придется заменить еще и другие типы ЗРК американского производства.

Эксперт отмечает, здесь тоже есть одна проблема. Какими бы дефицитными ни были американские зенитные комплексы, европейских аналогов еще меньше. Да, Италия имеет только три батареи SAMP/T и ожидает изготовления еще 10 батарей. Франция имеет восемь более старых SAMP/T и заказала восемь обновленных батарей. Французы рассчитывают получить первую новую батарею за два года.

К тому же вполне вероятно, что SAMP/T включает некоторые части американского производства, и они будут подлежать американскому экспортному контролю.

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