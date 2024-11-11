На Западе заговорили о приближении войны к концу: когда наступит критический момент

Ближайшие 4-5 месяцев станут решающими, как для Киева, так и Москвы на фронте. Ведь они определят позиции, с которыми стороны выйдут на мирные переговоры, которые уже появились на горизонте. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на собеседников в Киеве.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что высокопоставленный чиновник в Киеве отметил, что победа Дональда Трампа на выборах в США есть четким сигналом, что вскоре война закончится. Поэтому приближающаяся зима является критическим моментом в войне. Прямо сейчас на поле боя идет определение позиций обеих сторон в переговорах, начальные позиции.

При этом в украинской столице не скрывают, что ожидали большего от администрации Байдена, которая делала обнадеживающие заявление, но по факту своих обещаний перед украинцами не сдержала. В 2024 году было много запоздалых шагов.

"Настроение в Украине довольно мрачное. Вы можете увидеть растущее разочарование в последних высказываниях Зеленского", — сообщил высокопоставленный дипломатический источник в Киеве.

Украинский чиновник выразил скептицизм относительно того, что Байден на прощание предложит Украине что-то существенное, например, отмену ограничений на дальние удары.

"Кто такой Байден сейчас? Он очень потерял доверие. Надеюсь, у него хватит смелости, чтобы что-то сделать. Но я не питаю больших надежд", — сказал чиновник.

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