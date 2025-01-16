На Западе заговорили о новой украинской земле: какой сценарий завершения войны рассматривают

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Кречмаровская Наталия
Политики западных стран после избрания президентом США Дональда Трампа чаще стали говорить о мирных переговорах и вариантах завершения войны в Украине.
Фото портал "Комментарии"
Издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщает, какие варианты завершения войны в Украине рассматривают на Западе.
Одной из возможностей предоставления помощи Украине рассматривается введение миротворческих войск. Однако эту идею рассматривают, как послевоенную.
Трамп станет действующим президентом США в понедельник. Издание напомнило, что он отказался от своего предвыборного обещания завершить войну в Украине "в первый день" в должности президента США, но стремится сделать это в течение первых шести месяцев своей администрации.
Публично позиция правительства Великобритании состоит в том, что западные союзники должны предоставить господину Зеленскому как можно больше поддержки, а украинцы решают, когда и проводить мирные переговоры.
Отмечается, что политики рассматривают сценарий, при котором Россия может сохранить украинскую землю, которую она захватила в рамках мирного соглашения. При этом остается много вопросов по этой перспективе.
Напомним, Великобритания и Франция, как пишет портал "Комментарии", ведет тайные переговоры о введении миротворческих войск в Украину.
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