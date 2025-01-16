На Западе заговорили о новой украинской земле: какой сценарий завершения войны рассматривают

Политики западных стран после избрания президентом США Дональда Трампа чаще стали говорить о мирных переговорах и вариантах завершения войны в Украине.

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Издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщает, какие варианты завершения войны в Украине рассматривают на Западе.

Одной из возможностей предоставления помощи Украине рассматривается введение миротворческих войск. Однако эту идею рассматривают, как послевоенную.

"Это предложение поступило в то время, когда европейские лидеры пытаются решить, как продолжать поддерживать суверенитет Украины, поскольку избранный президент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Киев заключил мирное соглашение с Россией", — пишет издание.

Трамп станет действующим президентом США в понедельник. Издание напомнило, что он отказался от своего предвыборного обещания завершить войну в Украине "в первый день" в должности президента США, но стремится сделать это в течение первых шести месяцев своей администрации.

Публично позиция правительства Великобритании состоит в том, что западные союзники должны предоставить господину Зеленскому как можно больше поддержки, а украинцы решают, когда и проводить мирные переговоры.

“В частном порядке министры и официальные лица ожидают, что Трамп заставит Украину и Россию сесть за стол переговоров, и сейчас продолжаются попытки определить, что будет дальше. Одна из идей, о которой сейчас все чаще говорят не только в публичных дебатах, но и за закрытыми дверями в Вестминстере, состоит в том, должны ли западные войска гарантировать какие-либо условия мира”, — пишет издание.

Отмечается, что политики рассматривают сценарий, при котором Россия может сохранить украинскую землю, которую она захватила в рамках мирного соглашения. При этом остается много вопросов по этой перспективе.

“Если это произойдет, европейские лидеры думали о том, что можно сделать, чтобы обеспечить защиту оставшейся территории Украины от любых будущих атак России. Возникает вопрос, будет ли создана бесполетная зона над новой украинской землей и как это можно будет обеспечить. Это тоже будет обсуждаться в будущем”, — отмечает издание.

Напомним, Великобритания и Франция, как пишет портал "Комментарии", ведет тайные переговоры о введении миротворческих войск в Украину.