Когда Путин будет готов к переговорам: в США назвали только один вариант

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что только убедительные победы Украины на фронте способны заставить российского диктатора Владимира Путина согласиться на переговоры для окончании войны. Пока Кремль не демонстрирует никакой готовности к компромиссам и продолжает продвигать ультимативные требования к Украине.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Институт изучения войны опубликовал отчет за 28 июля 2025 года, где проанализировал позицию Кремля на основе публичных заявлений чиновников, в частности выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на молодежном форуме в РФ. Лавров утверждал, что Россия якобы "впервые в истории борется сама против всего Запада" и "не имеет союзников на поле боя".

"Лавров также заявил, что у России "нет альтернативы" начать войну в Украине, поскольку России нужно защитить русскоязычных в Украине, что является рутинным нарративом, который российские чиновники используют для оправдания российской агрессии против Украины", — говорится в отчете.

ISW расценивает эти заявления как часть информационной кампании Кремля, направленной на формирование внутренней поддержки войны, особенно среди молодежи. По оценке аналитиков русские власти потратили значительные ресурсы на создание образа войны как исторически неизбежной и оправданной.

Согласно исследованию ISW, большинство россиян до сих пор поддерживают войну, пока не будут достигнуты объявленные Путиным цели, в частности так называемой денацификации, демилитаризации и нейтралитета Украины. Именно поэтому Путину будет сложно представить любое мирное соглашение, не отвечающее этим целям, как победу.

Аналитики Институт изучения войны считают, что Путин может согласиться на мирные переговоры только при значительном преимуществе Украины на поле боя. Пока Москва не демонстрирует ни готовности к компромиссу, ни внутреннего давления, которое могло бы изменить курс России.

"Путин вряд ли пойдет на какие-то уступки в своих военных целях, разве что его заставят к этому значительные победы на поле боя Украины, поскольку любое переговорное окончание войны, не достигшее всех целей Путина, поставит под сомнение успех и потенциально мудрость военной кампании России в Украине", — заключают в ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев ответил Грэму, когда Россия будет готова к переговорам.

Также "Комментарии" писали, что украинцы определили сроки, когда закончится война.