На Западе выяснили, что означают заявления России о готовности к переговорам для окончания войны

Несмотря на громкие заявления российского диктатора Владимира Путина о готовности к переговорам для окончания войны, реальные сигналы из Кремля свидетельствуют об обратном. По оценке американского Института изучения войны (ISW) Россия не ищет компромисса для мирных переговоров, а ее целью остается полная капитуляция Украины.

Путин и Лавров. Фото из открытых источников

ISW опубликовали новый отчет, в котором разобрали недавние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Аналитики Института изучения войны считают, что Москва остается верна своим давним военным целям и отвергает любые гибкие подходы к завершению войны.

1 августа Лавров повторил главные тезисы Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко, сделанные на совместной пресс-конференции в тот же день. В частности, Россия в очередной раз обвинила Украину в якобы нежелании вести переговоры и затягивание мирного процесса. Лавров подчеркнул, что Кремль ждет от Киева "конкретного ответа" инициативы о создании онлайн-рабочих групп, и обвинил президента Владимира Зеленского в изменении позиции по переговорам.

Однако за риторикой российских чиновников четко прослеживается главное требование Москвы — так называемое "устранение коренных причин войны", что фактически означает уничтожение украинской государственности в ее нынешнем виде и отказ от внешнеполитического курса на Запад.

Аналитики ISW обращают внимание на синхронность заявлений Путина, Лаврова и Лукашенко, что свидетельствует о централизованной кампании Кремля. Повторение одинаковых формулировок и месседжей является признаком попытки создать "управляемый" международный дискурс, в котором Россия якобы открыта к миру, но при этом навязывает неприемлемые для Украины условия.

"Россия не заинтересована в компромиссах относительно своих давних требований, которые не что иное, как капитуляция Украины, и продолжает пропагандировать провокационную риторику, направленную на подрыв единства между США и Европой", — говорится в заявлении Института изучения войны.

В ISW заключают, что позиция Кремля демонстрирует, что Москва использует риторику о мире не как реальную инициативу, а как инструмент дипломатического давления, направленного на западную аудиторию. Идея "мирного урегулирования" от России сопровождается ультимативными требованиями, что не дает пространства для настоящих переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин выдал новое заявление о переговорах с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о желании закончить войну по дипломатическому пути и назвали условие Путина.