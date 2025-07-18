На Западе узнали самый плохой вариант, если Путин отбросит ультиматум Трампа

Несмотря на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин не собирается отказываться от своих целей в Украине и прекращать агрессию. В случае худшего сценария для себя Путин может прибегнуть к принудительной мобилизации в России, чтобы продолжить войну. Об этом говорится в статье для Foreign Affairs, написанной профессором истории Католического университета Америки Майклом Кимммиджем и приглашенной научной сотрудницей Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Марией Липман.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Авторы отмечают, что за 25 лет пребывания у власти Путин достиг в России "почти зловещего покоя": в стране практически отсутствует серьезная политическая оппозиция или публичная критика власти. В то же время гражданам разрешено заниматься собственными делами, включая бизнес, без необходимости демонстрировать абсолютную лояльность к Кремлю. Репрессии же направлены только против тех, кто бросает публичный вызов властям.

"В результате, после четверти века у власти Путин привел Россию к равновесию. Жизнь в России теперь может быть успокаивающе предсказуемой, даже если иногда требует адаптации", — пишут Кимммидж и Липман.

Они отмечают, что полномасштабное вторжение в Украину Путин планировал как "маленькую победоносную войну", которая должна была укрепить влияние России в мире и поднять его личный авторитет. Однако уже более трех лет война продолжается, ослабляя Россию без всякой выгоды. Аналитики считают, что, несмотря на военные трудности, давление Трампа и экономические неурядицы, Путин не согласится признать поражение и заключить мир с Украиной.

"Если Путина подтолкнуть, он, вероятно, пожертвует равновесием в России ради массовой мобилизации и жестких принудительных мер. Возрождение России к величию может быть для Путина сизифовым трудом, но он пойдет на крайние меры, чтобы избежать поражения. В Украине Путин рискнет всем", — отмечают авторы статьи.

Впрочем, для Украины ситуация не выглядит безнадежной. Эксперты подчеркивают, что территории, оккупированные Россией, не являются критическими для выживания украинского государства, а крупные города остаются вне досягаемости российских войск. Даже если Трамп не выдержит собственного ультиматума, Украина продолжает получать усиливающуюся поддержку со стороны Европы.

Между тем, в России разворачивается экономический кризис, о котором уже откровенно говорят в Кремле.

"Перед лицом этих проблем, которые усугубляются, Путин не отступает. (...) Россия не контролирует Украину, и любое урегулирование, оставляющее Украину вне контроля России, будет равносильным поражению. На данный момент война, которую Путин развязал, чтобы остановить поворот Киева на Запад, только подтолкнула его туда. Это остается результатом, который Пум никогда.

По их мнению, у Путина еще остаются рычаги для продолжения войны, которыми он до сих пор не пользовался. В частности, он может инициировать "жестокую" мобилизацию со строгими карами для уклоняющихся от службы. Это разрушит миф о "стабильности", который Путин строил годами, однако для него важнее уничтожить Украину, отмечают аналитики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин ответил Трампу на его ультиматум. Последнее массированное нападение Российской Федерации на Украину стало ответом Кремля на ультиматум президента США Дональда Трампа.

Такое мнение высказал аналитик Sky News по безопасности и обороне Майкл Кларк. По его убеждению, именно таким образом, Россия посылает миру сигнал, который вряд ли понравится американскому лидеру. Москва также демонстрирует, что заявления Трампа на нее не произвели впечатление.