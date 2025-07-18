На Западе узнали самый плохой вариант, если Путин отбросит ультиматум Трампа

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Лиля Воробьева
Несмотря на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин не собирается отказываться от своих целей в Украине и прекращать агрессию. В случае худшего сценария для себя Путин может прибегнуть к принудительной мобилизации в России, чтобы продолжить войну. Об этом говорится в статье для Foreign Affairs, написанной профессором истории Католического университета Америки Майклом Кимммиджем и приглашенной научной сотрудницей Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Марией Липман.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Авторы отмечают, что за 25 лет пребывания у власти Путин достиг в России "почти зловещего покоя": в стране практически отсутствует серьезная политическая оппозиция или публичная критика власти. В то же время гражданам разрешено заниматься собственными делами, включая бизнес, без необходимости демонстрировать абсолютную лояльность к Кремлю. Репрессии же направлены только против тех, кто бросает публичный вызов властям.
Они отмечают, что полномасштабное вторжение в Украину Путин планировал как "маленькую победоносную войну", которая должна была укрепить влияние России в мире и поднять его личный авторитет. Однако уже более трех лет война продолжается, ослабляя Россию без всякой выгоды. Аналитики считают, что, несмотря на военные трудности, давление Трампа и экономические неурядицы, Путин не согласится признать поражение и заключить мир с Украиной.
Впрочем, для Украины ситуация не выглядит безнадежной. Эксперты подчеркивают, что территории, оккупированные Россией, не являются критическими для выживания украинского государства, а крупные города остаются вне досягаемости российских войск. Даже если Трамп не выдержит собственного ультиматума, Украина продолжает получать усиливающуюся поддержку со стороны Европы.
Между тем, в России разворачивается экономический кризис, о котором уже откровенно говорят в Кремле.
По их мнению, у Путина еще остаются рычаги для продолжения войны, которыми он до сих пор не пользовался. В частности, он может инициировать "жестокую" мобилизацию со строгими карами для уклоняющихся от службы. Это разрушит миф о "стабильности", который Путин строил годами, однако для него важнее уничтожить Украину, отмечают аналитики.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин ответил Трампу на его ультиматум. Последнее массированное нападение Российской Федерации на Украину стало ответом Кремля на ультиматум президента США Дональда Трампа.Такое мнение высказал аналитик Sky News по безопасности и обороне Майкл Кларк. По его убеждению, именно таким образом, Россия посылает миру сигнал, который вряд ли понравится американскому лидеру. Москва также демонстрирует, что заявления Трампа на нее не произвели впечатление.