На Западе узнали, как Украина потеряла сегодня F-16 и пилота

Украина потеряла одного из своих самых отважных пилотов — 26-летнего капитана Павла Иванова, выполнявшего боевой вылет на истребителе F-16. Трагедия произошла 12 апреля во время выполнения боевого задания, сообщили в воздушных силах ВСУ.

Павел Иванов

По предварительным данным источников BBC, самолет Иванова, вероятно, был сбит российской ракетой. Враг выпустил по истребителю три ракеты – это могла быть либо зенитная управляемая ракета из комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37.

Окончательные обстоятельства инцидента выясняет межведомственная комиссия. В то же время, источники исключают версию "дружественного огня", ведь в зоне выполнения задания украинская ПВО не работала.

Президент Владимир Зеленский наградил капитана Павла Иванова высшим государственным знаком отличия — званием Героя Украины, посмертно. Глава государства выразил глубокие соболезнования родным погибшего героя и отметил, что заслушал доклады военных по поводу инцидента.

"Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов... Сегодня пилоты F-16 ежедневно выполняют боевые задания на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам", — сказано в сообщении главы государства.

О Павле с теплотой вспоминают собратья и друзья. Известные фотографы Константин и Влада Либеровы обнародовали фотографии пилота, добавив трогательные слова: "Спи спокойно, друг. Спасибо за небо. Помним, как ты радовался, когда узнал, что поедешь учиться на F-16".

Гибель Павла Иванова стала уже второй подтвержденной потерей пилота и истребителя F-16 с того момента, как Украина получила эти самолеты летом 2024 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что защищая Украину погиб также летчик Алексей Месь, руководивший F -16.





