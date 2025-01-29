На Западе узнали, что в Украине готовы прекратить огонь, но есть условия

Многие украинцы стремятся к мирному завершению войны, развязанной Россией, однако отмечают, что это возможно только при определенных условиях. Как сообщает CBS News, после трех лет полномасштабного вторжения все больше украинцев рассматривают возможность прекращения огня, но только при получении надежных гарантий безопасности.

Война в Украине

В частности, журналисты привели мнение украинки Евгении Пуцковой, потерявшей на войне мужа и старшего сына. Она заявила, что поддержит переговоры с Россией, но только при надежных гарантиях безопасности для украинского народа.

"Простая заморозка линии фронта ничего не даст. Потому что через несколько лет Россия снова вторгнется", — сказала женщина.

Впрочем, как отмечает издание, иного мнения придерживается командир спецподразделения Артан Главного управления разведки Минобороны. Он отметил, что даже если президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Украине, он и его собратья будут воевать дальше – даже в случае нехватки оружия.

Свою позицию высказал журналистам и мобилизованный детский анестезиолог Михаил Илик, которого журналисты спросили, следует ли продолжать борьбу, несмотря на тяжелые испытания.

"Безусловно. Это наша земля. Мы должны стоять за нее до последнего", – подчеркнул Илик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине, а президент Владимир Зеленский поддерживает такую инициативу и готов обсуждать детали. Впрочем, как отметил американский политолог Рамиз Юнус, Украине необходимы реальные гарантии мира, которые может предоставить Вашингтон, тогда как США важно привлечь к этому процессу европейские страны.



