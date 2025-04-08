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На Западе узнали, что на самом деле произошло в трубе, по которой россияне пробирались в Суджу

На Западе сообщили, что в РФ врут, когда говорят об успехе операции «труба»

сегодня, 15:15
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Ткачик Олеся

Западные журналисты узнали подробности операции "труба", когда российские военные пытались пробраться по трубе газопровода к позициям украинских военных в Судже. Как сообщает The T elegraph, вместо триумфа кафиры получили удушающий ад в темноте и сотни пострадавших.

На Западе узнали, что на самом деле произошло в трубе, по которой россияне пробирались в Суджу

Операция "Труба"

По информации издания, штурмовая группа вошла внутрь газопровода диаметром 55 дюймов. Внутри трубы – мрак, ледяной холод, отсутствие кислорода и токсичные испарения. Один из участников операции с позывным "Медве" признался: "Было страшно. Паника, тьма, теснота. Но что поделаешь, приказ есть приказ".

Однако ценой "исполнения приказа" стали серьезные поражения. Во многих военных диагностировали химические ожоги легких из-за вдыхания паров метана и других веществ. По словам российских медиков, легкие бойцов оказались раздутыми и укупоренными.

"Мы впервые такое видим. Действительно, впервые в мире", — растерянно заявил один из врачей спецподразделения "Ахмат".

Симптомы развивались стремительно — поражение легких перерастало в пневмонию и острую дыхательную недостаточность. Несмотря на отсутствие официальной реакции Москвы, кадры из трубы, появившиеся в сети, демонстрируют ужасную реальность: тела, сложенные друг на друга, задушенные и отравленные.

Этот рейд был повторением аналогичной операции, проведенной год назад у Авдеевки, когда россияне также использовали канализационный трубопровод для проникновения. И как тогда, так и в этот раз Кремль заявил об "успехе", а Киеве — о полном провале попытки.

Украинские беспилотники зафиксировали момент, когда группы россиян вышли из труб севернее Суджи. Их сразу покрыли артиллерийским огнем и кассетными боеприпасами.

Впрочем, в российских пропагандистских кругах событие пытаются представить чуть ли не библейское чудо. Журналистка Ксения Лученко написала: "Это была библейская история — солдаты вышли из-под земли, чтобы спасти Родину". Однако, как отмечают украинские аналитики, вся эта "история" — не более чем очередной миф, призванный героизировать провал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ разрушили все планы Путина нестандартным ходом.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/04/08/russian-victory-massacre-kursk-pipeline-ukraine-war/
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