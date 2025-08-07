На Западе узнали, чем готов уступить Путин ради более важного

Во время прямых переговоров с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин, вероятно, постарается получить стратегическое политическое преимущество в войне, обменяв его на отказ от территориальных амбиций в отношении Украины. Об этом сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на оценки аналитиков.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Газета обращает внимание, что настоящим достижением для Путина стало не захват еще четырех украинских областей, кроме Крыма, а возвращение всей Украины под влияние Российской Федерации. Это, в частности, включает отказ Украины от вступления в НАТО, остановку какого-либо военного взаимодействия со странами Запада, установление пророссийских властей в Киеве, а также ограничение оборонных возможностей государства.

Как отмечает NYT, именно подобные политические уступки Путин может стремиться достичь в переговорах с Трампом, а не получения еще нескольких административных центров Украины. Конкретно такие уступки могли бы стать для Рф настоящей победой в войне.

В материале также упоминается, что конкретные итоги встречи спецпредставителя Стивена Виткоффа с Путиным в Москве остаются неизвестными. Обе стороны положительно оценили результаты разговора, однако его содержание не разглашалось.

По одному из возможных сценариев Путин может быть готов к определенным компромиссам по территориальному вопросу в обмен на серьезные геополитические уступки со стороны западных стран. Однако для этого ему необходима личная встреча с президентом США.

В последние несколько месяцев представители России настаивали, что Украина должна безапелляционно отдать Москве территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. В Вашингтоне такие требования сочли неприемлемыми и трактовали как свидетельство отсутствия искренности в стремлении Кремля к завершению конфликта.

Впрочем, некоторые эксперты предполагают, что такая жесткая позиция могла быть умышленной установкой со стороны Путина, целью которой было добиться его личного диалога с Трампом. Считается, что лицом к лицу российский президент попытается убедить своего давнего симпатика в том, что Россия права в видении причин войны.

Старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия – Евразия Татьяна Станова предполагает, что Москва действительно может согласиться на территориальные компромиссы ради стратегического достижения.

"Вопрос НАТО — ключевой для Путина. Ему нужны гарантии, что Украина не вступит в Альянс и что страны-члены не будут размещать военные силы на ее территории. К этому добавляются политические требования к самой Украине", — заявила Станова.

По ее словам, цель Путина – уничтожить то, что он считает "антироссийским проектом", и вернуть Украину под влияние Москвы.

"Он либо добьется этого из-за гарантий со стороны НАТО и Запада, либо путем контроля над внутренней политикой Украины. Вопрос территорий для него — второстепенный", — резюмировала Станова.