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На Западе узнали, чего больше всего боятся Киев и Европа: какую цель преследует Трамп

Financial Times пишет о том, что Трамп "хочет убрать Зеленского"

сегодня, 11:50
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Кравцев Сергей

Киев и другие европейские столицы опасаются, что цель президента США Дональда Трампа – любым путем прекратить боевые действия в Украине, не подталкивая при этом Москву к принятию справедливого и принудительного мира, что даст России время перегруппироваться и снова атаковать. Именно поэтому во время встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский перешел прямо к сути проблемы, но встретил ожесточенный отпор со стороны администрации Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

На Западе узнали, чего больше всего боятся Киев и Европа: какую цель преследует Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы статьи предполагают, что Владимиру Зеленскому в нынешней ситуации было бы куда разумнее льстить президенту США и задействовать все свое обаяние, а не быть таким прямым.

Вместе с тем, авторы публикации добавили, что "почва была подготовлена для засады" и что Трамп "хочет убрать Зеленского".

"Нетрудно представить, что Вэнс и Трамп рвались в бой с украинским лидером. Президент и его сторонники возмущены отказом Зеленского копать компромат на сына Джо Байдена Хантера в преддверии президентских выборов 2020 года и тем, как его давление на украинца стало основанием для процедуры импичмента. Это также помогает Трампу поставить Зеленского в еще более слабое положение, когда дело доходит до мирных переговоров… За последние две недели Трамп сделал все, чтобы подорвать Зеленского, сделав ранние уступки Москве и изобразив Украину агрессором в трехлетней войне", – говорится в статье.

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Источник: https://www.ft.com/content/f41c5483-63ab-494f-9d37-62453c7199d7
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