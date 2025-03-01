На Западе узнали, чего больше всего боятся Киев и Европа: какую цель преследует Трамп

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Киев и другие европейские столицы опасаются, что цель президента США Дональда Трампа – любым путем прекратить боевые действия в Украине, не подталкивая при этом Москву к принятию справедливого и принудительного мира, что даст России время перегруппироваться и снова атаковать. Именно поэтому во время встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский перешел прямо к сути проблемы, но встретил ожесточенный отпор со стороны администрации Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Авторы статьи предполагают, что Владимиру Зеленскому в нынешней ситуации было бы куда разумнее льстить президенту США и задействовать все свое обаяние, а не быть таким прямым.
Вместе с тем, авторы публикации добавили, что "почва была подготовлена для засады" и что Трамп "хочет убрать Зеленского".
Читайте также на портале "Комментарии" — диалога Дональда Трампа и Владимира Зеленского больше не будет: как теперь остановить огонь в Украине.
Новости