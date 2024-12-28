На Западе уже есть сценарий: что ждет Украину за отказ продлить транзит российского газа

Отказ от транзита российского газа угрожает Украине ракетными ударами по газотранспортной системе. В настоящее время Россия атакует энергетику Украины. Однако атаки могут существенно усилиться. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российский газ. Фото: из открытых источников

"Принимая решение об остановке транзита, Украина должна учитывать необходимость защиты 38,6 тыс. км газопроводной системы страны. Эта сеть, одна из самых больших в мире, избежала атак в течение последних трех лет, поскольку российский газ проходил через нее. Если это прекратится, система может стать мишенью, как это произошло с газохранилищами и источниками электроэнергии", – говорится в публикации.

Читайте на портале "Комментарии" — с 7:00 утра 1 января 2025 года Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию. Это станет концом пятилетнего контракта, заключенного в 2019 году, и важным шагом в борьбе за энергетическую независимость страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде.

Шмигаль подчеркнул, что Украина имеет четкую позицию по энергоресурсам России: страна выступает против любых форм поддержки агрессора, в том числе из-за покупки или транспортировки газа и нефти.

"Позиция Украины очень четкая: мы последовательно отстаиваем санкционирование российских как активов, так и их ресурсов, и газа, и нефти. Мы против любых и любой поддержки агрессора из-за продажи газовой или нефтяной российской молекулы", — заявил премьер .

Также издание "Комментарии" сообщало – ведущие энергетические компании Центральной Европы обратились к главе ЕС Урсули фон дер Ляйен с просьбой продлить соглашение по транзиту российского газа через Украину. Это их последняя попытка обеспечить продление поставок из России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание Politico.



