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Кравцев Сергей
Отказ от транзита российского газа угрожает Украине ракетными ударами по газотранспортной системе. В настоящее время Россия атакует энергетику Украины. Однако атаки могут существенно усилиться. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Российский газ. Фото: из открытых источников
Читайте на портале "Комментарии" — с 7:00 утра 1 января 2025 года Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию. Это станет концом пятилетнего контракта, заключенного в 2019 году, и важным шагом в борьбе за энергетическую независимость страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде.
Шмигаль подчеркнул, что Украина имеет четкую позицию по энергоресурсам России: страна выступает против любых форм поддержки агрессора, в том числе из-за покупки или транспортировки газа и нефти.
Также издание "Комментарии" сообщало – ведущие энергетические компании Центральной Европы обратились к главе ЕС Урсули фон дер Ляйен с просьбой продлить соглашение по транзиту российского газа через Украину. Это их последняя попытка обеспечить продление поставок из России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание Politico.
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