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На Западе указали, в какую область планируют зайти россияне, чтобы улучшить свои переговорные позиции

Россияне продолжают активные боевые действия в Украине и преследуют цель расширить фронт на еще одну область

сегодня, 17:17
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Ткачик Олеся

Российские оккупационные войска продолжают свое продвижение западнее Покровска и в районе Великой Новоселки, что, вероятно, свидетельствует о намерениях захватить остатки Донецкой области, об этом говорят аналитики американского Института изучения войны. Там также предположили, что потенциальное наступление на Днепропетровщину может быть использовано Москвой для информационного давления.

На Западе указали, в какую область планируют зайти россияне, чтобы улучшить свои переговорные позиции

Война в Украине

В частности, по информации ISW, наименьшее расстояние от российских войск до административной границы Донецкой и Днепропетровской областей составляет 7 километров вблизи Нововасиловки (юго-западнее Покровска) и 7,5 километра возле Новодаровки (юго-западнее Великой Новоселки).

Аналитики предполагают, что эти действия являются частью более широких усилий России, направленных на окружение украинских сил в этом регионе и захват всей Донецкой области. При этом Москва может стремиться к захвату территорий Днепропетровской области, даже несмотря на их незначительную тактическую важность.

В Институте изучения войны предполагают, что такие действия могут являться попыткой Кремля создать информационное давление и усилить свою позицию накануне возможных переговоров. Аналитики не исключают, что Москва, по всей вероятности, попытается использовать ограниченные успехи на юго-востоке Днепропетровщины для обоснования своих претензий на контроль над этой областью в будущем.

Кроме того, в отчете отмечается, что Россия может стремиться к оккупации территорий за пределами текущей линии фронта. Это, по мнению Кремля, укрепит его позицию на переговорах с Украиной. При этом такие наступления, если они и произойдут, вряд ли будут оказывать существенное влияние на ситуацию на поле боя.

Американские аналитики отметили, что Москва, возможно, будет использовать даже незначительные успехи для создания иллюзии преимущества и закрепления своих незаконных территориальных претензий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне могут иметь в планах зайти на территорию Днепропетровской области.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-14-2025
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