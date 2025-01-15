На Западе указали, в какую область планируют зайти россияне, чтобы улучшить свои переговорные позиции

Российские оккупационные войска продолжают свое продвижение западнее Покровска и в районе Великой Новоселки, что, вероятно, свидетельствует о намерениях захватить остатки Донецкой области, об этом говорят аналитики американского Института изучения войны. Там также предположили, что потенциальное наступление на Днепропетровщину может быть использовано Москвой для информационного давления.

Война в Украине

В частности, по информации ISW, наименьшее расстояние от российских войск до административной границы Донецкой и Днепропетровской областей составляет 7 километров вблизи Нововасиловки (юго-западнее Покровска) и 7,5 километра возле Новодаровки (юго-западнее Великой Новоселки).

Аналитики предполагают, что эти действия являются частью более широких усилий России, направленных на окружение украинских сил в этом регионе и захват всей Донецкой области. При этом Москва может стремиться к захвату территорий Днепропетровской области, даже несмотря на их незначительную тактическую важность.

В Институте изучения войны предполагают, что такие действия могут являться попыткой Кремля создать информационное давление и усилить свою позицию накануне возможных переговоров. Аналитики не исключают, что Москва, по всей вероятности, попытается использовать ограниченные успехи на юго-востоке Днепропетровщины для обоснования своих претензий на контроль над этой областью в будущем.

Кроме того, в отчете отмечается, что Россия может стремиться к оккупации территорий за пределами текущей линии фронта. Это, по мнению Кремля, укрепит его позицию на переговорах с Украиной. При этом такие наступления, если они и произойдут, вряд ли будут оказывать существенное влияние на ситуацию на поле боя.

Американские аналитики отметили, что Москва, возможно, будет использовать даже незначительные успехи для создания иллюзии преимущества и закрепления своих незаконных территориальных претензий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне могут иметь в планах зайти на территорию Днепропетровской области.



