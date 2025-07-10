На Западе спрогнозировали, сколько времени Россия сможет захватить Украину

России может понадобиться не менее 89 лет, чтобы полностью оккупировать Украину, если сохранятся ускорившиеся летом нынешние темпы продвижения армии РФ. Об этом говорится в прогнозе на войну британского издания The Economist, проведшем моделирование на основе спутниковых данных и статистики потерь армии РФ.

Путин не сможет за свою жизнь захватить всю Украину. Фото: 24 канал

По данным The Economist, по состоянию на 9 июля 2025 года, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла от 900 тысяч до 1,3 миллиона военных, из которых 190-350 тысяч — погибшие. Издание отмечает, что количество возросло особенно в последние недели, а ежедневные потери России сейчас самые высокие за весь период войны.

Российские офицеры представили летнее наступление 2025 года как решающее. Однако реальные результаты свидетельствуют о другом. Россия продвигается в среднем всего на 15 квадратных километров в день, что, учитывая количество погибших, выглядит крайне неэффективно. За последний год армия РФ получала менее 0,04 кв. км на одного погибшего.

Темпы оккупации территории Украины

Как подсчитали аналитики, даже в нынешнем темпе полный захват Украины мог бы произойти не раньше 2114 года, то есть через 89 лет. Кроме того, захват неоккупированных полностью территорий, на которые претендует Путин, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, требует еще по крайней мере 4 лет, то есть до 2029 года.

Как пишет The Economist, Владимир Путин не планирует сворачивать военную кампанию, несмотря на высокие потери на фронте. Его стратегия состоит в попытке сломить волю украинцев к сопротивлению. Для этого Кремль ежемесячно вербует на 10-15 тысяч военных больше, чем Украина, преимущественно благодаря высоким денежным бонусам, что позволяет избегать новой мобилизации. Таким образом, война может продолжаться годами, но шансы Кремля на полную оккупацию Украины остаются минимальными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия собрала 100 тысяч солдат на одном из направлений, чтобы попытаться прорвать фронт.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал страну, где может состояться встреча с Путиным для окончания войны.