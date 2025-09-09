Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни убежден, что война в Украине не завершится к Рождеству. Он считает, что до сих пор не стоит ожидать никаких существенных изменений.

Фото: из открытых источников

По словам Таяни, российский диктатор Владимир Путин разочаровал Дональда Трампа, ранее верившего в возможность честного сотрудничества с российским лидером, однако этого не произошло из-за негативных ответов Кремля.

В настоящее время, по мнению итальянского министра, наиболее эффективным инструментом остаются новые санкции против российских финансовых структур, препятствующих Кремлю финансировать военные действия.

Таяни также четко заявил, что Италия не планирует направлять свои войска в Украину. Он назвал безосновательными угрозы Путина, ранее считавшего возможное введение европейских войск в Украину "законной целью" для России. По словам министра, Италия отстаивает другой путь — обеспечить безопасность Украины не из-за присутствия боевых контингентов, а из-за международных соглашений, подобных статье 5 НАТО, которые предусматривают коллективную помощь в случае нападения России. Важно, чтобы такие договоренности обеспечивали защиту воздушного пространства Украины при поддержке союзников, в том числе США. Это предложение, по словам Таяни, является разумным подходом, который не спровоцирует Москву, но в то же время сохранит независимость и безопасность Украины.

