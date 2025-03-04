На Западе сделали катастрофическое заявление по военной помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил приостановить помощь Украине. В украинском правительстве уверяют, что помощь пока поступает. Однако западные партнеры Украины подтвердили прекращение поставок.

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Глава правительства Польши Дональд Туск отметил, что информация о приостановлении военной помощи США для Украины соответствует действительности. Об этом, по его словам, свидетельствует информация, полученная от хаба по оказанию военной помощи Украине. Об этом Туск заявил во вторник перед началом заседания Совета министров Польши, пишет издание "Укринформ".

“Как вы знаете (обращение к министрам – ред.), сегодня было объявлено решение о приостановлении американской помощи Украине и, возможно, начало отмены американской стороной санкций против России. Сегодня у нас нет оснований полагать, что это только слова. В конце концов, доклады, которые поступают с границы, из нашего хаба в Ясенке, тоже подтверждают декларации американской стороны”, — заявил Туск.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции рассказал, готова ли страна бороться без помощи партнеров. По словам главы Кабмина, как писал портал "Комментарии", он не рассматривает "план Б". По его словам, у Украины единственный план — "план А" — это победа.

"Мы либо будем преодолевать вызовы, защищать свое государство, сражаться с врагом и победим, либо "план Б" будем писать уже не мы. То есть я "план Б" не рассматриваю. У нас "план А" — это наша победа", — подчеркнул премьер-министр Украины.

Так Денис Шмыгаль ответил на вопрос о том, есть ли у Украины план, где брать средства, если они не будут поступать ни из ЕС, ни из США.



