На Западе разоблачили тактику РФ: что скрывается за угрозами Кремля

Американский Институт изучения войны (ISW) зафиксировал новый виток эскалации в заявлениях российских чиновников, которые все чаще угрожают странам НАТО. Это происходит на фоне недавнего нарушения беспилотниками РФ воздушного пространства Польши.

В Кремле угрожают НАТО войной. Фото из открытых источников

Как указывает ISW, 15 сентября глава Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что создание "бесполетной зоны" над Украиной, которая позволит НАТО сбивать российские дроны, будет "означать только одно — войну между НАТО и Россией". Российский политик также пригрозил преследовать в судах государства ЕС, которые предоставляют Украине кредиты из-за замороженных активов РФ и добавил, что Россия может "обойти судебную процедуру". Аналитики Институт изучения войны считают такое заявление намеком на возможные силовые действия против европейских стран.

В тот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "НАТО воюет с Россией" и "де-факто принимает участие в войне в Украине", осудив западные шаги по использованию российских активов.

Аналитики ISW считают, что подобные заявления направлены на то, чтобы отпугнуть НАТО от более активных действий по защите Украины и реагированию на агрессивные действия Москвы, в частности, на вторжение дронов в Польшу 10 сентября.

Кремль также распространяет угрожающую риторику против других стран. Посол России в Норвегии Николай Корчунов обвинил норвежских чиновников в "посягательстве" на якобы российские поселения на территории Норвегии. А российская внешняя разведка заявила, что Запад якобы готовит "сербский Майдан", используя аналогию с событиями 2014 года в Украине.

По данным ISW, эти заявления являются частью известной кремлевской стратегии использования территориальных претензий и извращения истории Евромайдана для оправдания собственной агрессии и давления на соседей, в том числе членов НАТО. Кроме того, подобная риторика недавно была направлена против Финляндии.

