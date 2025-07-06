На Западе разоблачили планы РФ: какой город под угрозой захвата

Российские войска активизировали наступательные действия к северо-востоку от Покровска и могут попытаться реализовать маневр с охватом города в ближайшие месяцы. Об этом говорится в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) за 5 июля.

Украинские военные. Фото из открытых источников

По оценкам экспертов ISW, РФ пытается воспользоваться оперативной возможностью продвижения в направлении Доброполья, создавая плацдарм для потенциального оцепления украинских сил в Покровске и Мирнограде. Согласно геолокационным данным, россияне уже заняли несколько населенных пунктов, в частности Коптево, Шевченко Первое и продвинулись к юго-восточному Разиному.

ISW предполагает, что российское командование стремится реализовать план двойного охвата с северо-востока через Родинское, а с севера — через Доброполье. Успешная реализация такого маневра создаст угрозу окружению Покровского гарнизона и заставит ВСУ либо отступить, либо сосредоточить резервы на содержание стратегической трассы М-30 Покровск — Павлоград.

Кроме того, ISW фиксирует попытки атак российских подразделений в районе Удачного и Котлиного – это юго-западнее Покровска. Если эти действия окажутся успешными, Россия сможет перерезать еще одну ключевую артерию – М-30. Это еще больше усложнит украинскую логистику в Донбассе.

Карта боевых действий на Покровском направлении от DeepState

Российские войска не только атакуют позиции ВСУ, но и целенаправленно выводят из строя инфраструктуру. В частности, сообщается об ударах по мосту вблизи Шахово к востоку от Доброполья и попытках разрушить железнодорожный путь у Котлиного. Это подтверждают как данные ISW, так и заявления российских милблогеров.

Несмотря на попытки захватить Покровск, ISW отмечает, что текущие успехи РФ – это результат тактических возможностей, а не стратегического прорыва. Бои в районе продолжаются с жестким сопротивлением со стороны ВСУ, а большинство российских попыток прорыва с юга и запада уже несколько месяцев не приносят успеха.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Институте изучения войны оценили мотоциклетные штурмы россиян.

Также "Комментарии" писали, что кроме Константиновки и Покровска РФ хочет оккупировать еще один город.