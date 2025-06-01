На Западе рассказали о планах Путина: к чему готовится Россия на войне против Украины

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Slava Kot
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин готовит Россию к продолжительной войне против Украины. Они указывают, что российские власти наращивают подготовку не только к противостоянию с Украиной, а также рассматривают перспективу потенциального конфликта с НАТО.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
В отчете ISW указывают, что 30 мая Путин подписал указ, предоставляющий правительству России право лишать акционеров предприятий оборонной промышленности их прав в случае невыполнения госзаказов во время военного положения. Документ разрешает Министерству промышленности и торговли назначать внешнее управление над предприятиями, не справляющимися с задачами в рамках военных контрактов. Это решение охватывает компании, работающие в сфере авиации, судостроения, военных разработок, а также государственных субподрядчиков.
Аналитики ISW считают, что указ создает правовые основания для реквизиции частных и государственных активов в случае полного военного положения. Это открывает Кремлю путь к полной мобилизации экономики под военные нужды, в частности, в отношении войны не только с Украиной, но и НАТО.
Аналитики подчеркивают, что российские власти отвергают идею окончания войны. Вместо этого, действия Кремля свидетельствуют о стремлении Путина утвердить в обществе нарратив "долгой войны", которая требует мобилизации ресурсов, жесткой дисциплины и централизованного управления.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отчет ISW предупреждает об амбициях России аннексировать еще больше областей Украины.
Также "Комментарии" писали о том, закончится ли война, если Путин умрет.
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