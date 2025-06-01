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На Западе рассказали о планах Путина: к чему готовится Россия на войне против Украины

Путин готовит экономику России к затяжной войне с Украиной, а в перспективе и против НАТО.

сегодня, 09:50
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Slava Kot

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин готовит Россию к продолжительной войне против Украины. Они указывают, что российские власти наращивают подготовку не только к противостоянию с Украиной, а также рассматривают перспективу потенциального конфликта с НАТО.

На Западе рассказали о планах Путина: к чему готовится Россия на войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В отчете ISW указывают, что 30 мая Путин подписал указ, предоставляющий правительству России право лишать акционеров предприятий оборонной промышленности их прав в случае невыполнения госзаказов во время военного положения. Документ разрешает Министерству промышленности и торговли назначать внешнее управление над предприятиями, не справляющимися с задачами в рамках военных контрактов. Это решение охватывает компании, работающие в сфере авиации, судостроения, военных разработок, а также государственных субподрядчиков.

Аналитики ISW считают, что указ создает правовые основания для реквизиции частных и государственных активов в случае полного военного положения. Это открывает Кремлю путь к полной мобилизации экономики под военные нужды, в частности, в отношении войны не только с Украиной, но и НАТО.

"Кремль продолжает усилия по подготовке российского общества и базы российской оборонной промышленности к затяжной войне с Украиной и потенциальной предстоящей войне с НАТО", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что российские власти отвергают идею окончания войны. Вместо этого, действия Кремля свидетельствуют о стремлении Путина утвердить в обществе нарратив "долгой войны", которая требует мобилизации ресурсов, жесткой дисциплины и централизованного управления.

"Кремль готовит российское общество и экономику к затяжной войне в Украине, что свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в участии в добросовестных переговорах по достижению дипломатического урегулирования войны в Украине", — заключает Институт изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отчет ISW предупреждает об амбициях России аннексировать еще больше областей Украины.

Также "Комментарии" писали о том, закончится ли война, если Путин умрет.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-31-2025
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