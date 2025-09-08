На Западе рассказали, о чем сигнализирует удар по зданию Кабмина

Крупнейшая с начала вторжения российская ракетно-дроновая атака по Украине свидетельствует о нежелании российского диктатора Владимира Путина начинать реальные переговоры о завершении войны. Вместо этого Кремль демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Удар по Кабмину. Фото: из открытых источников

Издание, в частности, акцентировало внимание на том, что во время последней массированной атаки было повреждено здание правительства. Журналисты отмечают, что причиной поражения могли быть обломки перехваченного беспилотника. Другое возможное объяснение – дрон мог отклониться от курса из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

По мнению некоторых аналитиков, для России сейчас нелогично бить по зданию правительства, ведь президент США может усомниться в том, что российский диктатор Владимир Путин действительно хочет завершить войну.

Издание напомнило, что после подобного удара по польскому консульству в Киеве президент США принял решение о поставках Украине зенитных ракет, поскольку опасался дальнейшей эскалации.

В материале отмечается, что актуальным остается и вопрос, действительно ли Россия, ударив по помещению Кабмина, хочет допустить ответные удары украинских дронов по своим правительственным зданиям. Ведь не исключено, что Украина может ответить симметрично, если ее политическое и военное руководство посчитает атаку преднамеренной.

Другие обозреватели отмечают, что обстрел помещения украинского правительства – это "взвешенный и продуманный элемент" стратегии Путина.

"Не думаю, что это случайность. Это скорее сигнал, что Россия имеет преимущество и может продолжать эскалацию", — сказал бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман.

По его словам, войска Путина часто поднимаются и спускаются по "эскалационной лестнице", и это является своего рода элементом стратегии сдерживания, чтобы уменьшить украинские ответные удары и ослабить решимость Запада, а также продемонстрировать военное превосходство Москвы.

Но, отмечает издание, эскалацией следует считать не только удар по правительственному зданию. Последний авианалет был не только самым массированным с начала войны, но и седьмым с июня случаем применения более 400 дронов одновременно. Эта тактика все более масштабных волн атак истощает и без того ограниченные запасы украинских перехватчиков ПВО.

Кроме того, обращают внимание журналисты, Москва также начала бить по энергетической инфраструктуре, пытаясь парализовать электросеть в холодный сезон.

В Украине не теряют надежды, что удары РФ по украинским городам помогут убедить президента США Дональда Трампа, что именно российский диктатор является главной преградой его мирным инициативам.

