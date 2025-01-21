На Западе рассказали, какой компромисс по окончанию войны Трамп не рискнет навязывать Украине

Новый глава Белого дома Дональд Трамп не рискнет навязывать Украине окончание войны с компромиссом, который выглядел бы для мирового сообщества как победа российского диктатора Владимира Путина. Как предает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик "Sky News" по безопасности и обороне Дебора Хейнс.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт заявляет, что в таком случае Дональд Трамп может попробовать склонить лидера Кремля к заморозке фронта на текущих линиях фронта. Ведь Путин изначально стремился захватить всю Украину и установить марионеточное правительство, лояльное Москве.

"Нет никаких признаков, что он отказался от этих амбиций, хотя теперь ключевыми целями стали полный захват восточных регионов Донецка и Луганска в Донбассе, а также Херсона и Запорожья на юге, наряду с гарантиями, что Украина не вступит в НАТО", — говорится в материале.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что он открыт к "замораживанию войны", но при условии, если Украина станет членом НАТО, чьи обязательства будут распространяться только на неоккупированные территории. Хотя этот вариант, по мнению Хейнс, является маловероятным.

"Тем не менее, возможно, можно будет договориться о компромиссе между Киевом и Москвой, который предусматривал бы размещение войск НАТО, включая британские силы, в Украине для обеспечения линии фронта, поддержания перемирия и предотвращения будущих атак со стороны России", — подчеркнула она.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп подтвердил, что война между РФ и Украиной должна завершиться "как можно быстрее". И рассказал о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".



