Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Новый глава Белого дома Дональд Трамп не рискнет навязывать Украине окончание войны с компромиссом, который выглядел бы для мирового сообщества как победа российского диктатора Владимира Путина. Как предает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик "Sky News" по безопасности и обороне Дебора Хейнс.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт заявляет, что в таком случае Дональд Трамп может попробовать склонить лидера Кремля к заморозке фронта на текущих линиях фронта. Ведь Путин изначально стремился захватить всю Украину и установить марионеточное правительство, лояльное Москве.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что он открыт к "замораживанию войны", но при условии, если Украина станет членом НАТО, чьи обязательства будут распространяться только на неоккупированные территории. Хотя этот вариант, по мнению Хейнс, является маловероятным.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп подтвердил, что война между РФ и Украиной должна завершиться "как можно быстрее". И рассказал о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".
Новости