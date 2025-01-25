На Западе рассказали, как Трамп сможет заставить Путина закончить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп начал реализовывать свой план закончить войну в Украине, после того как назвал Путина человеком, не идущим на переговоры в противовес Зеленскому. Британское издание The Telegraph рассказало, как Трамп заставит Путина пойти на мирные переговоры, чтобы завершить войну.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Как пишет The Telegraph, в Кремле пытаются показать, что санкции против России не работают, а экономика продолжает развиваться. Однако аналитики не соглашаются с этим тезисом из Москвы.

"Этот имидж устойчивости обманчив. В последние два года российская экономика работала, как марафонец на фискальных стероидах. А теперь эти стероиды исчезают", — считает сотрудница Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине Александра Прокопенко.

С этим мнением соглашается экономист Тимоти Эш, считающий, что российская экономика "обременена санкциями". По его словам, Россия вынуждена дорого платить за импорт, вместо этого предлагает скидки, чтобы ее товары покупали за рубежом. Кроме того, растет инфляция, заставляющая Центральный банк РФ повысить учетные ставки до 21%.

Трамп прямо пригрозил Путину, что он должен идти на переговоры, в противном случае США введут новые санкции и пошлины. В Кремле отреагировали, что это стандартные угрозы Дональда Трампа. Однако, после того как президент США заявил о плане снизить цену на нефть, Путин ответил о готовности к переговорам, однако с условиями.

"Поскольку президент США возглавляет обвинения, новый раунд карательных и целенаправленных санкций может нанести решающий удар имперскому крестовому походу Кремля, разгромив хрупкую российскую экономику и заставив Путина прекратить свое вторжение", — пишет The Telegraph.

Британское издание указывает, что, несмотря на заявления Трампа, быстро закончить войну, на согласование условий любого мирного соглашения понадобятся месяцы, если не годы.

"Но первым шагом в любом конфликте является прекращение огня. Новый раунд самых эффективных санкций, организованный омоложенным Трампом, может сокрушить сокращающуюся экономику России, заставив Путина к унизительному отступлению", — заключают в материале.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал формат переговоров с Россией, на который согласится Украина.

Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на план Трампа закончить войну.