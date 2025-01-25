На Западе рассказали, как Трамп сможет заставить Путина закончить войну в Украине

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп начал реализовывать свой план закончить войну в Украине, после того как назвал Путина человеком, не идущим на переговоры в противовес Зеленскому. Британское издание The Telegraph рассказало, как Трамп заставит Путина пойти на мирные переговоры, чтобы завершить войну.
Владимир Путин и Дональд Трамп
Как пишет The Telegraph, в Кремле пытаются показать, что санкции против России не работают, а экономика продолжает развиваться. Однако аналитики не соглашаются с этим тезисом из Москвы.
С этим мнением соглашается экономист Тимоти Эш, считающий, что российская экономика "обременена санкциями". По его словам, Россия вынуждена дорого платить за импорт, вместо этого предлагает скидки, чтобы ее товары покупали за рубежом. Кроме того, растет инфляция, заставляющая Центральный банк РФ повысить учетные ставки до 21%.
Трамп прямо пригрозил Путину, что он должен идти на переговоры, в противном случае США введут новые санкции и пошлины. В Кремле отреагировали, что это стандартные угрозы Дональда Трампа. Однако, после того как президент США заявил о плане снизить цену на нефть, Путин ответил о готовности к переговорам, однако с условиями.
Британское издание указывает, что, несмотря на заявления Трампа, быстро закончить войну, на согласование условий любого мирного соглашения понадобятся месяцы, если не годы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал формат переговоров с Россией, на который согласится Украина.
Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на план Трампа закончить войну.
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