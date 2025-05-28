На Западе прямо указали на то, что задумал Кремль на фронте

Украина владеет достаточным арсеналом вооружения, чтобы сдерживать российские атаки на фронте и сводить территориальные достижения врага к минимуму, заставляя платить за них высокую цену. Об этом заявил в интервью Tagesschau заявил немецкий военный эксперт Франц Стефан Гади.

Война в Украине

Впрочем, по его словам, одним из ключевых вызовов для Вооруженных сил Украины остается нехватка личного состава.

"Самой острой проблемой для Украины остается дефицит пехоты. Однако оборонная система держится — в частности, из-за невозможности РФ вести широкомасштабные наступления, а также благодаря активному производству Украиной мин и беспилотников", — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на постепенное улучшение ситуации с артиллерией, в которой все более заметной становится поддержка со стороны европейских стран.

Несмотря на неблагоприятную динамику, говорит немецкий аналитик, ситуация на фронте не является критической. Если нынешняя тенденция сохранится, отмечает он, продвижение российских войск будет оставаться медленным и ценным для врага.

Как говорит Гади, вопрос лишь в том, сможет ли украинская армия удержать фронт до того момента, когда силы РФ истощатся и появится перспектива реальных переговоров по прекращению огня.

По мнению Гади, Россия сознательно пытается истощить украинские силы, особенно систему противовоздушной обороны. В этом контексте угрозу представляют баллистические ракеты, перехватить которые будет сложно без новых поставок современных ракет из США.

"Если украинская система ПВО терпит критические потери, а усталость от войны будет набирать обороты, правительство в Киеве может оказаться под давлением относительно начала переговоров. Однако пока оснований для такого сценария я не вижу", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ устроили истерику по поводу налета дронов.





