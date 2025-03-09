На Западе предупредили о неизбежности перемен на фронте из-за решения Трампа

Учитывая прекращение поставок оружия и разведданных между США и Украиной, ситуация на фронте может измениться в значительной степени. Решение Трампа не чревато мгновенными катастрофическими последствиями, но в долгосрочной перспективе может привести к серьезным проблемам для украинских сил. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Война в Украине. Фото: УНИАН

Одним из самых больших последствий станет ограничение способности ВСУ осуществлять точные удары по российским позициям на больших расстояниях. Ранее США поставляли Украине важную развединформацию, позволявшую точно выявлять цели и поражать технику и склады на значительных расстояниях.

Отсутствие этих данных усложнит выполнение задач на передовой. Для успешных боевых операций необходима точная информация о расположении врага, и без такой поддержки Украина потеряет немаловажную часть своих стратегических возможностей. Это отразится на эффективности даже с современными артиллерийскими системами, такими как HIMARS, из-за трудностей в выполнении задач на большом расстоянии.

Прекращение поставки оружия также будет иметь серьезные последствия для поставок боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов. Украина уже сталкивалась с их дефицитом и без новых поставок она не сможет поддерживать необходимую интенсивность артиллерийских ударов, что ограничит ее способность противодействовать российским силам. Зависимость от российских боеприпасов усложнит ситуацию, поскольку Россия продолжает снабжать свою армию необходимыми ресурсами.

Нехватка американских боеприпасов и разведданных усугубит ситуацию на фронте и может привести к необходимости тактического отступления в отдельных регионах. Это станет особенно актуальным при отсутствии возможности быстро ремонтировать технику и пополнять запасы. Украина будет вынуждена полагаться на собственные ресурсы, но для сложной техники, таких как гаубицы M777 или боевые машины Bradley, отсутствие запасных частей может привести к выходу техники из строя.

Проблемы возникнут и для противовоздушной обороны. Без снабжения необходимых ракет для американских систем Patriot Украина потеряет один из основных элементов защиты от российских баллистических и гиперзвуковых ракет. Уменьшение поставок станет серьезным ударом по безопасности страны, поскольку эти системы являются одними из наиболее эффективных средств борьбы с ракетной угрозой.

Как уже писал портал "Комментарии", Трамп в который раз вспомнил о "долге Украины" и заявил, что все может закончиться Третьей мировой. Свои новые заявления он сделал во время общения с журналистами.