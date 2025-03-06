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На Западе подсчитали, сколько лет понадобится РФ, чтобы установить контроль над всей Украиной

The Atlantic пишет о том, что у РФ сил воевать хватит на год-полтора

сегодня, 08:12 comments2125
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Кравцев Сергей

Как показывает прошлый год РФ достигла медленного прогресса в Украине, захватив лишь небольшую часть земли, положив десятки тысяч солдат и целых пять механизированных дивизий. Такими темпами Кремль сможет захватить всю Украину примерно через 118 лет. Как передает портал "Комментарии", обозреватель издания The Atlantic Грейм Вуд рекомендовал помнить эту цифру, когда президент США Дональд Трамп или вице-президент Джей Ди Вэнс снова заявят, что Украина "не выигрывает" войну и что она находится в "очень плохом положении". 

На Западе подсчитали, сколько лет понадобится РФ, чтобы установить контроль над всей Украиной

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Положение России также "плохое" — и, возможно, более мучительное, потому что россияне испытывают дополнительную горечь, которая приходит с осознанием того, что в феврале 2022 года они могли бы просто остаться дома и не начинать войну. Обе стороны проиграли, а это значит, что объявление только одной стороны проигравшей — это странный выбор", — написало издание.

Аналитик Джордж Баррос из Института изучения войны сказал, что для измерения последних российских успехов нужно "разобрать штангенциркуль", потому что война замедлилась до такой степени, что обе стороны захватывают и теряют всего несколько квадратных километров пустой земли за раз. Россия не продирается через городскую застройку. Это в основном безлюдные степи с горсткой сел и всего двумя оперативно значимыми городами в прошлом году. Это все, что они смогли захватить, констатировал он.

В то же время материальная стоимость этой территории сомнительной ценности шокирует. В одном из основных районов операции на Донбассе, сказал Баррос, Россия "потеряла около 500 танков и 1000 бронетранспортеров — примерно дивизию на каждые 10 км движения". Он добавил, что недавно было замечено, что россияне используют вьючных мулов вместо механизированной техники.

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Источник: https://www.theatlantic.com/international/archive/2025/03/ukraine-russia-war-position/681916/
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