На Западе озвучили три потенциальных сценария развития ситуации после конфликта между Зеленским и Трампом.

Конфликт между Киевом и Вашингтоном может оказать существенное влияние на ход войны. Что ожидает Украины дальше — компромисс, изоляция или изменение стратегии, рассматривают эксперты. Журналисты BILD описывают несколько возможных сценариев развития событий.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: УНН

Военный эксперт Карло Масала, профессор Мюнхенского университета бундесвера, считает одним из наиболее пессимистических вариантов подписания соглашения с Трампом, что касается сырьевых поставок. Масала прогнозирует, что Зеленский может отправиться в Вашингтон, подписать соглашение и попытаться возобновить поставки оружия. Однако это не гарантирует безопасность для Украины. По мнению Масалы, даже после подписания соглашения США будут продолжать давление на Украину, потребовать проведения выборов, которые могут привести к победе президента, лояльного России. .

Второй возможный сценарий, который рассматривают эксперты, – это полное выхождение США из процесса. Политолог Томас Йегер, профессор Кельнского университета, считает, что конфликт между Зеленским и Трампом может стать причиной объявления прекращения военной помощи со стороны США. В таком случае Украина останется без поддержки и будет вынуждена полагаться на собственные ресурсы и помощь Европы. Однако Европа не сможет в полной мере компенсировать потерю американской помощи из-за отсутствия достаточного количества высокотехнологичного оружия и разведывательных возможностей. Это позволит Путину увеличить атаки на большие города и нанести еще большие разрушения.

Третий сценарий выглядит более оптимистично для Украины. Стефани Бабст, эксперт по НАТО и бывшая руководительница организации, подчеркивает, что даже без американской помощи Россия не сможет добиться значительных территориальных успехов. Она отмечает, что если бы российская армия была столь сильной, как часто утверждают, она уже давно бы захватила большую часть Донбасса. Россия не может победить Украину из-за высокой цены, которую она платит за каждый шаг вперед.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп выразил критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за его отказа от мирных переговоров. Пресссекретарь Белого дома, Кэролайн Ливитт, заявила, что американцы устали финансировать войну в Украине, сообщает Fox News.