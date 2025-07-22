На Западе ответили, сможет ли Украина перейти в наступление в этом году

Украинские силы могут совершить некоторые неожиданные наступательные действия, чтобы отвлечь российскую армию, однако большое контрнаступление в этом году маловероятно. Такое мнение озвучил военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

Война в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, Украина способна подготовить несколько неожиданностей для российских войск, в частности, в Крыму. "Украинцам удалось успешно держать Черноморский флот России подальше от западной части Черного моря, а также сделать Крым малопригодным как военный центр для россиян", — отметил Кларк.

Аналитик считает, что стратегическое наступление украинской армии, которое могло бы изменить расстановку сил, трудно представить до следующей весны. По его мнению, украинским военным необходимо получить новое вооружение, провести переобучение и перевооружение подразделений.

Кларк отметил, что новая цель Украины состоит в том, чтобы нанести России "функциональное поражение".

"Россияне будут продолжать наступать, но это не позволит им пройти дальше по определенной линии, и даже если они немного продвинутся, то не смогут захватить ни одного города. Это и будет функциональное поражение. Украинцы интегрируют войну в свое общество и не дадут россиянам добиться ни одной функциональной победы", — подытожил аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские кафиры начали наступление еще на одном направлении в Харьковской области. Враг стремится оттянуть украинские резервы из Купянского направления. Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман", командир взвода батальона "Айдар".

"Россияне открыли еще одно направление в Харьковской области с целью оттягивания наших резервов из Купянского направления", – отметил Бунятов.



По его словам, ситуация для украинских защитников остается сложной, ведь большая протяженность границы позволяет российской армии действовать подобным образом почти по всей линии.