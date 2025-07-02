logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе оценили мотоциклетные штурмы россиян: работает ли тактика
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе оценили мотоциклетные штурмы россиян: работает ли тактика

Россия делает ставку на мотоциклы для штурмов в Украине. Аналитики ISW сделали вывод об отсутствии прорыва фронта.

2 июля 2025, 08:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российская армия все активнее использует мотоциклы в попытках прорвать украинскую оборону. Американский Институт изучения войны (ISW) обнародовал аналитику, в которой подверг сомнению эффективность этой тактики на войне в Украине.

На Западе оценили мотоциклетные штурмы россиян: работает ли тактика

Россия использует штурмы на мотоциклах. Фото из открытых источников

В отчете ISW от 1 июля говорится о новой тенденции в вооруженных силах РФ, а именно массовом использовании мотоциклов в боевых действиях против ВСУ. Министерство обороны России уже заявило о планах закупить до 200 тысяч мотоциклов китайского производства, а также десятки тысяч квадроциклов и баги. Соответствующие учебные программы создаются в военных училищах, в частности, в Новосибирске и на полигоне в Краснодарском крае.

Ключевым куратором инициативы стал генерал-полковник Андрей Мордвичев, который, по данным российских источников, является "пионером" по внедрению мотоштурмов в направлении Покровска. В планах военного руководства РФ централизованное обеспечение армии мототехникой и создание резервов, а также подготовка новых инструкторов, в том числе среди бывших бойцов ЧВК "Вагнер".

Однако, несмотря на активную пропаганду, результаты использования мотоциклов на фронте выглядят сомнительными.

"Использование мотоциклов позволило российским войскам несколько улучшить свою способность уклоняться от украинских беспилотников в спорных "серых зонах" вдоль линии фронта, но темпы продвижения России еще не превысили шаг пешком, несмотря на усилия по интеграции более быстрых транспортных средств в тактику нападения", — говорится в отчете ISW.

Также критикуют эту тактику российские военные блоггеры. Бывший инструктор Storm Z признал, что мотоциклисты являются легкой мишенью для украинских FPV-дронов. Потери в таких мотоциклетных штурмах показывают увеличение соотношения погибших к раненым. По его словам, штурмы на мотоциклах могли бы быть успешными, если бы россияне активно использовали поддержку с воздуха, в частности благодаря беспилотникам, а также средствам РЭБ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ООН обеспокоена публикацией видео с пленными из Китая и Северной Кореи в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Генштаб ВСУ впервые показал фронт в Сумской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-1-2025
Теги:

Новости

Все новости