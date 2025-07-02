На Западе оценили мотоциклетные штурмы россиян: работает ли тактика

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Slava Kot
Российская армия все активнее использует мотоциклы в попытках прорвать украинскую оборону. Американский Институт изучения войны (ISW) обнародовал аналитику, в которой подверг сомнению эффективность этой тактики на войне в Украине.
Россия использует штурмы на мотоциклах. Фото из открытых источников
В отчете ISW от 1 июля говорится о новой тенденции в вооруженных силах РФ, а именно массовом использовании мотоциклов в боевых действиях против ВСУ. Министерство обороны России уже заявило о планах закупить до 200 тысяч мотоциклов китайского производства, а также десятки тысяч квадроциклов и баги. Соответствующие учебные программы создаются в военных училищах, в частности, в Новосибирске и на полигоне в Краснодарском крае.
Ключевым куратором инициативы стал генерал-полковник Андрей Мордвичев, который, по данным российских источников, является "пионером" по внедрению мотоштурмов в направлении Покровска. В планах военного руководства РФ централизованное обеспечение армии мототехникой и создание резервов, а также подготовка новых инструкторов, в том числе среди бывших бойцов ЧВК "Вагнер".
Однако, несмотря на активную пропаганду, результаты использования мотоциклов на фронте выглядят сомнительными.
Также критикуют эту тактику российские военные блоггеры. Бывший инструктор Storm Z признал, что мотоциклисты являются легкой мишенью для украинских FPV-дронов. Потери в таких мотоциклетных штурмах показывают увеличение соотношения погибших к раненым. По его словам, штурмы на мотоциклах могли бы быть успешными, если бы россияне активно использовали поддержку с воздуха, в частности благодаря беспилотникам, а также средствам РЭБ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ООН обеспокоена публикацией видео с пленными из Китая и Северной Кореи в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Генштаб ВСУ впервые показал фронт в Сумской области.