На Западе оценили мотоциклетные штурмы россиян: работает ли тактика

Российская армия все активнее использует мотоциклы в попытках прорвать украинскую оборону. Американский Институт изучения войны (ISW) обнародовал аналитику, в которой подверг сомнению эффективность этой тактики на войне в Украине.

Россия использует штурмы на мотоциклах. Фото из открытых источников

В отчете ISW от 1 июля говорится о новой тенденции в вооруженных силах РФ, а именно массовом использовании мотоциклов в боевых действиях против ВСУ. Министерство обороны России уже заявило о планах закупить до 200 тысяч мотоциклов китайского производства, а также десятки тысяч квадроциклов и баги. Соответствующие учебные программы создаются в военных училищах, в частности, в Новосибирске и на полигоне в Краснодарском крае.

Ключевым куратором инициативы стал генерал-полковник Андрей Мордвичев, который, по данным российских источников, является "пионером" по внедрению мотоштурмов в направлении Покровска. В планах военного руководства РФ централизованное обеспечение армии мототехникой и создание резервов, а также подготовка новых инструкторов, в том числе среди бывших бойцов ЧВК "Вагнер".

Однако, несмотря на активную пропаганду, результаты использования мотоциклов на фронте выглядят сомнительными.

"Использование мотоциклов позволило российским войскам несколько улучшить свою способность уклоняться от украинских беспилотников в спорных "серых зонах" вдоль линии фронта, но темпы продвижения России еще не превысили шаг пешком, несмотря на усилия по интеграции более быстрых транспортных средств в тактику нападения", — говорится в отчете ISW.

Также критикуют эту тактику российские военные блоггеры. Бывший инструктор Storm Z признал, что мотоциклисты являются легкой мишенью для украинских FPV-дронов. Потери в таких мотоциклетных штурмах показывают увеличение соотношения погибших к раненым. По его словам, штурмы на мотоциклах могли бы быть успешными, если бы россияне активно использовали поддержку с воздуха, в частности благодаря беспилотникам, а также средствам РЭБ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ООН обеспокоена публикацией видео с пленными из Китая и Северной Кореи в Украине.

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