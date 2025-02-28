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На Западе оценили готовность Путина идти на территориальные уступки в ходе переговоров

Владимир Путин не намерен идти на территориальные уступки.

сегодня, 08:47
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Автор:
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Slava Kot

Заявления российского диктатора Владимира Путина и официальных лиц Кремля указывают на то, что Москва сохраняет "максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

На Западе оценили готовность Путина идти на территориальные уступки в ходе переговоров

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть часть временно оккупированных территорий, однако Россия выступает против этого и требует от Украины добровольно сдать еще больше территории.

"Президент России Владимир Путин и чиновники России продолжают отвергать условия переговоров США и требовать от Украины сдачи территории, которую Россия не оккупирует", — говорится в отчете.

ISW отмечает, что 27 февраля Путин в своем обращении к руководству ФСБ заявил, что Россия продолжит усиливать операции своих спецслужб на Донбассе и "Новороссии". Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Донбасс и "Новороссия" являются "неотъемлемой" частью России.

Аналитики указывают, что российское руководство определило границы "Новороссии" как всю восточную и южную Украину, в том числе с неоккупированными полностью Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областями.

Кроме того, несмотря на вымогательство Путина сдать все Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, внесенные в Конституцию РФ, российские войска так и не занимают полностью территории этих областей.

"Возобновленные официальные заявления России о том, что вымышленный регион "Новороссия" является частью России, свидетельствуют о том, что Путин сохраняет свои максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки. Путин остается незаинтересованным в добросовестных переговорах, требующих компромиссов, и считает, что он может добиться своих военных целей в военном плане в средне- и долгосрочной перспективе", — заключает ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил об уверенности в России. Что, по мнению президента США, не нарушит Путин.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили, готовы ли на "территориальные уступки" озвучены Трампом.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-27-2025
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