На Западе оценили готовность Путина идти на территориальные уступки в ходе переговоров

Заявления российского диктатора Владимира Путина и официальных лиц Кремля указывают на то, что Москва сохраняет "максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть часть временно оккупированных территорий, однако Россия выступает против этого и требует от Украины добровольно сдать еще больше территории.

"Президент России Владимир Путин и чиновники России продолжают отвергать условия переговоров США и требовать от Украины сдачи территории, которую Россия не оккупирует", — говорится в отчете.

ISW отмечает, что 27 февраля Путин в своем обращении к руководству ФСБ заявил, что Россия продолжит усиливать операции своих спецслужб на Донбассе и "Новороссии". Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Донбасс и "Новороссия" являются "неотъемлемой" частью России.

Аналитики указывают, что российское руководство определило границы "Новороссии" как всю восточную и южную Украину, в том числе с неоккупированными полностью Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областями.

Кроме того, несмотря на вымогательство Путина сдать все Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, внесенные в Конституцию РФ, российские войска так и не занимают полностью территории этих областей.

"Возобновленные официальные заявления России о том, что вымышленный регион "Новороссия" является частью России, свидетельствуют о том, что Путин сохраняет свои максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки. Путин остается незаинтересованным в добросовестных переговорах, требующих компромиссов, и считает, что он может добиться своих военных целей в военном плане в средне- и долгосрочной перспективе", — заключает ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил об уверенности в России. Что, по мнению президента США, не нарушит Путин.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили, готовы ли на "территориальные уступки" озвучены Трампом.