Путин пригласил Зеленского в Москву: на Западе увидели хитрый план Кремля

Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что Владимир Путин демонстрирует отсутствие интереса к мирному урегулированию войны России против Украины. Аналитики считают, что российский диктатор создает условия для предстоящего отказа от любого мирного соглашения об окончании войны с Киевом.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

3 сентября Путин в очередной раз назвал президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным". Глава Кремля утверждал, что срок полномочий Зеленского якобы истек в 2024 году, а Конституция Украины "не предусматривает возможности их продления". Кремлевский лидер описал Зеленского как "руководителя администрации", а встречу с ним назвал "дорогой в никуда". Несмотря на это, Путин заявил , что двусторонняя встреча возможна, но только при условии, что Зеленский приедет в Москву.

Как объясняет ISW, подобные заявления Путина являются сознательным извращением Конституции Украины, а распространяемые Кремлем тезисы о "нелегитимности" Зеленского ложны. Кроме того, аналитики напоминают, что в мае 2024 года МВД России объявило Зеленского в розыск по неуказанным причинам.

"Это сообщение придает совсем другой оттенок якобы приглашению Путина Зеленского приехать в Москву, учитывая, что Путин заявил, что не признает легитимность Зеленского", — говорится в отчете ISW.

Институт изучения войны заключает, что риторика Путина демонстрирует отсутствие у него реальных намерений для окончания войны. В ISW считают, что Москва выстраивает основу для отказа от любого мирного соглашения, которое Россия могла бы подписать с Украиной в будущем, ссылаясь на "нелегитимность" Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на приглашение Путина.

Также "Комментарии" писали, что Путин заявил о "уступках" для мира. В США раскрыли истинную цель Кремля.