На Западе объяснили, почему Путин предложил "пасхальное перемирие"

Россия пытается использовать "пасхальное перемирие" для дискредитации Украины в глазах Запада по установлению мира. Кроме того, это попытка влияния на США в мирном процессе. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российский диктатор Владимир Путин

Институт изучения войны провел анализ заявления российского диктатора Владимира Путина о введении "пасхального перемирия". Учреждение считает, что Россия пытается использовать этот фактор для дискредитации Украины.

"Россия, вероятно, использует одностороннее внедрение временного перемирия в Украине для введения информационных условий, которые будут выступать поводом для поддержки продолжения усилий России по подрыву и дискредитации Украины", — говорится в отчете.

ISW указывают на предварительные нарушения России по временному запрету на удары по энергетической инфраструктуре, которые армия РФ активно продолжала осуществлять.

Аналитики считают, что Россия использует "пасхальное перемирие" в нескольких способах, в частности, будет критиковать Украину в нарушении режима тишины, чтобы взорвать мирные идеи, представленные США в Париже. Другой вариант использования так называемого "перемирия" касается информационного влияния на США через решение Трампа пересмотреть свою роль в зависимости от того, как будут развиваться события на войне в Украине.

"Россия также, вероятно, пытается выслужиться перед Соединенными Штатами и представить себя приятным партнером по переговорам в ответ на недавние замечания президента США Дональда Трампа", — пишет Институт изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предлагает Путину реализовать и продлить настоящее перемирие на 30 дней.

Также "Комментарии" писали, что в первые часы объявленного Путиным "пасхального перемирия" Россия продолжила атаковать.



