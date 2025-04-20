На Западе объяснили, почему Путин предложил "пасхальное перемирие"

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Slava Kot
Россия пытается использовать "пасхальное перемирие" для дискредитации Украины в глазах Запада по установлению мира. Кроме того, это попытка влияния на США в мирном процессе. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Российский диктатор Владимир Путин
Институт изучения войны провел анализ заявления российского диктатора Владимира Путина о введении "пасхального перемирия". Учреждение считает, что Россия пытается использовать этот фактор для дискредитации Украины.
ISW указывают на предварительные нарушения России по временному запрету на удары по энергетической инфраструктуре, которые армия РФ активно продолжала осуществлять.
Аналитики считают, что Россия использует "пасхальное перемирие" в нескольких способах, в частности, будет критиковать Украину в нарушении режима тишины, чтобы взорвать мирные идеи, представленные США в Париже. Другой вариант использования так называемого "перемирия" касается информационного влияния на США через решение Трампа пересмотреть свою роль в зависимости от того, как будут развиваться события на войне в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предлагает Путину реализовать и продлить настоящее перемирие на 30 дней.
Также "Комментарии" писали, что в первые часы объявленного Путиным "пасхального перемирия" Россия продолжила атаковать.
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