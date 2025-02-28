На Западе объяснили, изменил ли Трамп изменил риторику по поводу Зеленского и поддержки Украины

Визит президента Владимира Зеленского в США можно рассматривать как "символическую победу". Об этом пишет Bloomberg.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

Сегодня Зеленский посетит Белый дом для подписания соглашения о полезных ископаемых с президентом Трампом. Негативные ожидания, вероятно, уменьшились накануне поездки, поскольку лидер США заявил, что сожалеет о своих словах, когда назвал Зеленского диктатором, пишет издание. Однако мягкий тон американского президента не смог компенсировать отказ Трампа взять на себя обязательство по поддержке военных, которых Великобритания планирует отправить в Украину.

Украина и Европа считают обещание США по военному участию критически важным для предотвращения грядущего вторжения России.

"Европейских лидеров немного успокоило, что Зеленский приехал в Вашингтон подписать соглашение, согласно которому США получат долю в доходах от украинских полезных ископаемых и ресурсов в качестве компенсации за свою поддержку", — сообщает издание.

Украинские чиновники отметили, что Зеленский надеется использовать соглашение о добыче ископаемых в качестве начальной точки для более широких переговоров по гарантиям безопасности со стороны США.

"Надеюсь, что подписание этого соглашения предоставит Дональду Трампу ощущение, что он заключил выгодное соглашение и получил компенсацию за поддержку Украины", — отметила эксперт по международным отношениям Лиана Фикс.

Она считает встречу Трампа и Зеленского "символической победой".

"Если бы встреча с Путиным состоялась раньше, чем с Зеленским, перспективы были бы очень отрицательными", — добавила Фикс.

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