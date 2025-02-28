logo

BTC/USD

82037.51

ETH/USD

2180.43

LTC/USD

121.57

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

43.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе объяснили, изменил ли Трамп изменил риторику по поводу Зеленского и поддержки Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе объяснили, изменил ли Трамп изменил риторику по поводу Зеленского и поддержки Украины

Украина и Европа считают обещание США по военному участию критически важным для предотвращения грядущего вторжения России.

сегодня, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Визит президента Владимира Зеленского в США можно рассматривать как "символическую победу". Об этом пишет Bloomberg.

На Западе объяснили, изменил ли Трамп изменил риторику по поводу Зеленского и поддержки Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

Сегодня Зеленский посетит Белый дом для подписания соглашения о полезных ископаемых с президентом Трампом. Негативные ожидания, вероятно, уменьшились накануне поездки, поскольку лидер США заявил, что сожалеет о своих словах, когда назвал Зеленского диктатором, пишет издание. Однако мягкий тон американского президента не смог компенсировать отказ Трампа взять на себя обязательство по поддержке военных, которых Великобритания планирует отправить в Украину.

Украина и Европа считают обещание США по военному участию критически важным для предотвращения грядущего вторжения России.

"Европейских лидеров немного успокоило, что Зеленский приехал в Вашингтон подписать соглашение, согласно которому США получат долю в доходах от украинских полезных ископаемых и ресурсов в качестве компенсации за свою поддержку", — сообщает издание.

Украинские чиновники отметили, что Зеленский надеется использовать соглашение о добыче ископаемых в качестве начальной точки для более широких переговоров по гарантиям безопасности со стороны США.

"Надеюсь, что подписание этого соглашения предоставит Дональду Трампу ощущение, что он заключил выгодное соглашение и получил компенсацию за поддержку Украины", — отметила эксперт по международным отношениям Лиана Фикс.

Она считает встречу Трампа и Зеленского "символической победой".

"Если бы встреча с Путиным состоялась раньше, чем с Зеленским, перспективы были бы очень отрицательными", — добавила Фикс.

Портал "Комментарии" уже писал, что социологи выяснили, что американцы думают о третьем президентском сроке Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-28/trump-softens-tone-on-zelenskiy-but-not-on-backing-for-ukraine
Теги:

Новости

Все новости