На Западе обнаружили доказательства подготовки РФ к атаке на Польшу

Американский Институт изучения войны (ISW) обнародовал новые данные, свидетельствующие о том, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября было не случайным, а заранее подготовленным со стороны России.

Россия готовилась к атаке дронами на Польшу. Фото из открытых источников

По данным премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь на 10 сентября по меньшей мере 19 российских дронов вошли в польское воздушное пространство со стороны Беларуси и Украины. Туск подчеркнул, что вторжение такого масштаба беспрецедентно. Если раньше случаи пересечения границы объяснялись техническими сбоями или "ошибками операторов", то в этот раз речь идет об умышленных действиях Москвы.

ISW считает, что Россия готовилась к этой атаке месяцами. Среди признаков указывают использование дронов-приманок, имитирующих "Шахед" и "Герань" и применяемых для истощения противовоздушной обороны. Некоторые из этих аппаратов были без камер, то есть не предназначены для разведки.

Украинский эксперт Сергей "Флэш" Бескрестнов подтвердил, что один из сбитых беспилотников был именно моделью "Гербера". Он также сообщил, что Россия использовала "Шахед" с польскими SIM-картами, что может указывать на тестирование маршрутов ударов через Польшу и Литву.

Ранее журналист Марек Будзиш писал, что украинские военные обнаруживали российские дроны с польскими и литовскими SIM-картами. Как указывает ISW, вероятно, это свидетельствует о длительной подготовке к масштабному вторжению со стороны России.

"Россия, возможно, готовилась к вторжению 9-10 сентября месяцами, что дополнительно указывает на то, что вторжение не было случайностью или результатом вмешательства украинской системы радиоэлектронной борьбы", — заключает Институт изучения войны.

