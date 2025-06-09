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Украинские войска перешли в контратаку на Торецком направлении: что известно

ISW зафиксировал продвижение украинских войск к югу от Яблоновки, в то время как Россия активно наступает вокруг Торецка.

сегодня, 11:28
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Slava Kot

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), украинские войска осуществили контратаку на Торецком направлении. Силы обороны продвинулись к югу от населенного пункта Яблоновка, к северо-западу от Торецка. Однако россияне продолжают наступать по всей линии боестолкновения.

Украинские войска перешли в контратаку на Торецком направлении: что известно

Война в Украине. Фото из открытых источников

Институт изучения войны опубликовал отчет, в котором подтвердил изменения на линии фронта на основе анализа геолокационных видеозаписей, опубликованных 6 июня. Они указывают на недавнее продвижение украинских подразделений в районе южнее Яблоновки, расположенной в нескольких километрах от Торецка. Это стало одним из немногих подтвержденных случаев наступления Сил обороны в регионе, который в последнее время находился под постоянным давлением со стороны российских войск.

"Украинские и российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении", – говорится в отчете ISW.

В то же время 8 июня были обнародованы видео, свидетельствующие об ограниченном продвижении российских подразделений в районе шахты северо-западнее Торецка. По данным Министерства обороны РФ, подразделения 10-го танкового полка захватили населенный пункт Заря, расположенный западнее Торецка. Как отмечает ISW, контроль над Зарей российские войска, вероятно, установили еще по состоянию на 1 июня.

Ситуация на фронте на Торецком направлении. Карта ISW

Российские силы также активизировали боевые действия вблизи ряда населенных пунктов к северо-востоку, северо-западу и западу от Торецка, в частности, у Дилиевки, Дачного, Полтавки, Плещеевки, Яблоновки и Новооленовки.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" полковник Виктор Трегубов заявил 7 июня, что российские силы пытаются закрепиться к западу от трассы Т-0504 (Покровск – Константиновка). По его словам, в ближайшее время российское командование будет пытаться сосредоточить свои усилия на продвижении в направлении Константиновки и Дружевки, которые считаются ключевыми узлами украинской логистики в Донецкой области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне прорвали украинские оборонные позиции и двигаются в трех направлениях.

Также "Комментарии" писали о главной цели России на фронте во время летнего наступления.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-8-2025
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