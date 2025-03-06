На Западе обнаружили, что Трамп лишил себя рычагов влияния на Путина

Президент США Дональд Трамп самостоятельно отбирает у себя рычаги влияния, способные оказывать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы принять мирное соглашение, отвечающее интересам Украины, Европы и Соединенных Штатов, считает американский Институт изучения войны (ISW).

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Согласно отчету ISW за 5 марта, прекращение обмена разведывательной информацией приведет к уменьшению способности Украины наносить удары по российским системам ПВО на территории РФ. Кроме того, российские пилоты смогут поближе приблизиться к линии фронта, что позволит России более эффективно использовать планерные бомбы для ударов по тыловым городам.

"Администрация Трампа оказывает значительное давление на Украину, лидеры которой продолжают предлагать уступки и публично заявляют о своей заинтересованности в достижении окончательного прекращения войны. Эта политика администрации Трампа подрывает рычаги влияния, необходимые Соединенным Штатам, чтобы заставить президента России Владимира Путина принять любое мирное соглашение, отвечающее интересам Соединенных Штатов, Украины и Европы", — говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW указывают, что полномасштабное вторжение РФ в Украину повлекло за собой ряд экономических, материальных и человеческих проблем для России, которые только усугубятся в ближайшие месяцы, при способности украинской армии и в дальнейшем поддерживать свои оборонные военные операции. Однако решение администрации Трампа усилить давление на Украину, а не на РФ может оказать негативное влияние для Вашингтона, теряющего рычаги давления на Путина.

"Политика США, которая приостанавливает военную помощь и обмен разведывательными данными Украины, уменьшает рычаги влияния, необходимые президенту США Дональду Трампу для достижения заявленной политической цели — прекращение войны в Украине на приемлемых условиях, задача, требующая усиления давления на Россию, а не на Украину", — пишут аналитики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в США отреагировали на решение Трампа остановить помощь Украине.

Также "Комментарии" писали, что европейская компания может стать альтернативой Starlink Илона Маска в Украине.