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На Западе обнаружили, что Россия стала больше атаковать Украину после разговора Трампа и Путина

Россия увеличила интенсивность ударов по Украине.

8 марта 2025, 20:00
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Slava Kot

Институт изучения войны (ISW) обнаружил, что количество российских атак дронами и ракетами увеличилось после инаугурации президента США Дональда Трампа. Кроме того, после звонка Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину интенсивность еще больше возросла.

На Западе обнаружили, что Россия стала больше атаковать Украину после разговора Трампа и Путина

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Институт изучения войны в мартовском отчете проанализировал российские беспилотные и ракетные удары по Украине с 1 января по 7 марта 2025 года. Согласно инфографике ISW, Россия увеличила применение ракет и дронов после звонка Трампа к Путину, произошедшему 12 февраля.

На Западе обнаружили, что Россия стала больше атаковать Украину после разговора Трампа и Путина - фото 2

В ночь на 7 марта Россия осуществила самую массированную комбинированную атаку ракет и дронов в 2025 году. Во время нее россияне использовали 261 средство воздушного приступа. Российская атака произошла на фоне остановки военной помощи от США, а также прекращение обмена разведывательными данными.

"Разведка США внесла свою лепту в систему раннего предупреждения Украины против российских ударов, и ее приостановка, вероятно, повлияет на способность Украины быстро реагировать на адаптацию российских пакетов ударов", — говорится в отчете ISW.

Аналитики указывают, что Россия попытается заставить Украину быстро исчерпать запасы ПВО Patriot во время паузы в военной помощи США, чтобы максимизировать ущерб от последующих ударов. Кроме того, они прогнозируют, что из-за уменьшения ракет украинцы будут действовать более избирательно, а российские удары по энергетическим объектам будут иметь длительное влияние на способность Украины производить электроэнергию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России не верят в серьезность угроз Трампа, которые он озвучил после массированного обстрела Украины.

Также "Комментарии" писали, что глава разведки США объяснила, почему Трамп остановил военную помощь Украине.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-7-2025
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