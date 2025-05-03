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На Западе обнаружили, что Путин меняет приоритеты на войне в Украине: какова новая фаза войны России

Путин готовится к новой фазе войны, где вместо наступления перейдет в оборону. Но цели России остаются прежними: захват Украины и ослабление НАТО.

сегодня, 09:27
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Автор:
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Slava Kot

Из-за замедления продвижения российской армии Владимир Путин может сменить приоритеты на войне в Украине. Как указывает отчет американского Института изучения войны (ISW), российский диктатор вместо захвата большей территории сосредоточится на установлении контроля на временно оккупированных землях.

На Западе обнаружили, что Путин меняет приоритеты на войне в Украине: какова новая фаза войны России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По оценкам аналитиков ISW, Кремль может перейти к краткосрочной стратегии обороны не потому, что изменились политические цели, а из-за смены военных реалий. В частности, российская армия несет значительно большие потери по сравнению с осенью 2024 года. Продвижение на фронте замедлилось, а человеческие и материальные резервы Кремля истощаются.

"Путин смещает свои краткосрочные цели по захвату большей территории на консолидацию ранее удерживаемой территории", — пишет Институт изучения войны.

Это может побудить Путина приказать армии сосредоточиться на укреплении текущих позиций, возведении фортификаций и минимизации потерь. ISW считают, что в первую очередь речь идет о Донбассе, где Россия сейчас пытается удержать и расширить контроль вокруг Лимана, Покровска и южнее Константиновки.

Однако Институт изучения войны отмечает, что стратегические цели Кремля остаются неизменными. Путин продолжает стремиться к полному контролю над Украиной и ослаблению НАТО.

"Путин не отказывается от своих территориальных амбиций в Украине, а действительно готовится к длительной войне на истощение против Украины и, вероятно, против Запада в целом", — пишут аналитики ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о данных разведки США, которые обнаружили, что Путин изменяет цели в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп изменил мнение о Путине. Стало известно, что он думает о русском диктаторе.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-2-2025
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