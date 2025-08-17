На Западе обнародовали условия Путина по прекращению войны: что известно

Встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на авиабазе на Аляске 15 августа стала возможностью услышать предложения Кремля об окончании войны в Украине. Впервые с начала полномасштабного вторжения состоялись прямые переговоры на самом высоком уровне между США и РФ по поводу возможного прекращения войны.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Несмотря на некоторые ожидания, саммит Трампа и Путина не завершился оглашением перемирия. Однако появившаяся на следующий день информация проливает свет на требования Кремля и позицию Москвы в потенциальных переговорах. Издание Reuters со ссылкой на ознакомленные с ситуацией источники обнародовало очерки российского предложения. Их осведомленность о предложениях Путина в основном базируется на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, и как они отметили, она не является полной.

Что предлагает Путин для окончания войны в Украине

По данным источников, участвовавших в консультациях или ознакомленных с их содержанием, план Путина предусматривает:

— вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей в обмен на замораживание линии фронта на юге, в частности в Херсонской и Запорожской областях

— отказ Украины от вступления в НАТО с возможностью получения определенных гарантий безопасности

— признание российского суверенитета над Крымом или по крайней мере "формальное согласование" особого статуса полуострова

— отмена части санкций против России

— официальный статус русского языка в отдельных регионах или на всей территории Украины, а также беспрепятственная деятельность Русской православной церкви

Также Россия была готова вернуть оставшиеся под ее контролем некоторые участки территорий в северной части Сумской и Харьковской областей.

Президент Трамп в комментарии для Fox News заявил, что переговоры с Путиным "в основном привели к согласию", но окончательное слово остается за Киевом.

"Я думаю, мы достаточно близки к соглашению. Но Украина должна согласиться на это. Возможно, они скажут "нет"", — сказал Трамп.

Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не пойдут на уступки, предполагающие отказ от суверенитета или передачу территорий. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что ни один клочок украинской земли не может быть предметом торга.

