Нынешняя зима может стать самой сложной для Украины. На фоне возможного снижения поддержки со стороны США уставшие от войны солдаты и граждане демонстрируют "фаталистический оптимизм", пишет The Atlantic.

США и Украина

Издание пообщалось с сержантом ВСУ Виталием Овчаренко, чье подразделение участвовало в боевых действиях в Курской области России. По его словам, в настоящее время наиболее тяжело для военных, хотя и прошлый год был сложным из-за задержек в оказании военной помощи администрацией президента США Джо Байдена.

"Каждый не долетающий снаряд приводит к смерти моих друзей. Но неопределенность — это самое сложное. Командование заявило, что будет воевать независимо от позиции американцев. Но солдаты были обеспокоены, потому что американские политики хотят заключить соглашение. И мы знаем, что это не будет мир – это будет тактическая пауза, которая позволит россиянам перегруппироваться", — рассказал военный.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам обороны и разведки Роман Костенко отмечает необходимость создания реальных гарантий безопасности для Украины. Он предлагает построить оборонительные рубежи вдоль линии фронта, что позволит начать военные операции в течение нескольких часов после возможной агрессии.

"Без таких мер гарантии безопасности будут только декларациями", – отметил Костенко.

По словам Костенко, российские войска планируют попытаться захватить остальную часть Донецкой области до середины зимы. В то же время, усиление поставок оружия от администрации Байдена было полезным. Если поставки продлятся в нынешнем темпе, Украина может пройти зиму без значительных территориальных потерь.

В отличие от Дональда Трампа, заявляющего о возможном сокращении поддержки Украины, европейские лидеры рассматривают войну как угрозу собственной безопасности. Страны Балтии передали Украине все запасы некоторых видов оружия, а Польша и Чехия значительно нарастили производство боеприпасов.

Однако, даже максимальные усилия Европы не могут полностью компенсировать потенциальный уход США.

В статье говорится, что с перспективой потери американской поддержки украинцы должны привыкнуть к мнению быть гражданами-солдатами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский поставил Путина в сильную переговорную позицию.



