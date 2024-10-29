На Западе не заинтересованы в победе Украины, а только в ослаблении РФ: какой сценарий обсуждают

Дипломаты и аналитики предполагают, что наиболее вероятным итогом войны в Украине в ближайшее время станет договоренность о временном замораживании конфликта "вдоль пока неопределенной линии фронта", пишет New York Times.

Украина и Запад

В материале отмечается, что для продолжительного перемирия необходимо убедить российского диктатора Владимира Путина в невозможности дальнейшего захвата территорий. В частности, эксперт по обороне Камилла Гранд, бывшая помощница генерального секретаря НАТО, отметила, что в политических кругах США и Европы все чаще обсуждается нереалистичность полного восстановления Украиной контроля над всеми ее территориями. Она добавила, что для временного мира может потребоваться демилитаризация линии фронта, и украинцы, вероятно, будут стремиться получить мощные гарантии безопасности во избежание новой агрессии со стороны России.

В то же время, издание приводит слова украинских военных, которые разочарованы поддержкой Запада. Пилот дронов из 57-й бригады, известный под позывным "Фрегат", выразил желание заморозить линию фронта, поскольку украинские военные не способны противостоять российским силам "лишь с лопатами и пулеметами", и он критически отозвался об ограничении поставок высокоточного оружия от США .

Волонтер Евгений Тузов также отметил, что, по его мнению, Запад больше заинтересован в ослаблении России, чем в решающей победе Украины. По его словам, существует риск, что "вскоре может не остаться кому использовать оружие, которое нам передают, ведь Запад, кажется, настроен на ведение войны до последнего украинца".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что другие военные категорически против замораживания войны. По их убеждению, Украина не сможет через несколько лет подготовиться к новому вторжению России.



