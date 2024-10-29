logo

BTC/USD

71685.00

ETH/USD

2628.33

LTC/USD

72.57

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе не заинтересованы в победе Украины, а только в ослаблении РФ: какой сценарий обсуждают
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе не заинтересованы в победе Украины, а только в ослаблении РФ: какой сценарий обсуждают

На Западе не верят, что Украина сможет вернуть все утраченные территории

сегодня, 15:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Дипломаты и аналитики предполагают, что наиболее вероятным итогом войны в Украине в ближайшее время станет договоренность о временном замораживании конфликта "вдоль пока неопределенной линии фронта", пишет New York Times.

На Западе не заинтересованы в победе Украины, а только в ослаблении РФ: какой сценарий обсуждают

Украина и Запад

В материале отмечается, что для продолжительного перемирия необходимо убедить российского диктатора Владимира Путина в невозможности дальнейшего захвата территорий. В частности, эксперт по обороне Камилла Гранд, бывшая помощница генерального секретаря НАТО, отметила, что в политических кругах США и Европы все чаще обсуждается нереалистичность полного восстановления Украиной контроля над всеми ее территориями. Она добавила, что для временного мира может потребоваться демилитаризация линии фронта, и украинцы, вероятно, будут стремиться получить мощные гарантии безопасности во избежание новой агрессии со стороны России.

В то же время, издание приводит слова украинских военных, которые разочарованы поддержкой Запада. Пилот дронов из 57-й бригады, известный под позывным "Фрегат", выразил желание заморозить линию фронта, поскольку украинские военные не способны противостоять российским силам "лишь с лопатами и пулеметами", и он критически отозвался об ограничении поставок высокоточного оружия от США .

Волонтер Евгений Тузов также отметил, что, по его мнению, Запад больше заинтересован в ослаблении России, чем в решающей победе Украины. По его словам, существует риск, что "вскоре может не остаться кому использовать оружие, которое нам передают, ведь Запад, кажется, настроен на ведение войны до последнего украинца".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что другие военные категорически против замораживания войны. По их убеждению, Украина не сможет через несколько лет подготовиться к новому вторжению России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2024/10/29/world/europe/ukraine-zelensky-russia-war.html
Теги:

Новости

Все новости