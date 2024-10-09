На Западе не понимают категоричность Украины в вопросе территорий: какой подход предлагают

Украина требует полного вывода российских войск со своей территории и стремится к вступлению в НАТО как условие для завершения войны. Однако западные союзники настаивают на более гибком подходе к прекращению огня, сообщает Bloomberg.

Зеленский и Путин

В частности, издание со ссылкой на украинских чиновников и источники, близкие к НАТО, отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы может рассмотреть возможность гибкого плана по завершению войны. Украинские чиновники признают, что война нуждается в своем "эншпиле" — конечном этапе.

Издание отмечает, что в рамках закрытых переговоров с союзниками Соединенные Штаты попросили Киев разработать план потребностей на 2025 год, охватывающий военную технику, финансовую помощь и другие аспекты поддержки Украины.

В то же время, официальные представители не обсуждали возможность уступок России, ведь президент Зеленский категорически исключает такую возможность. Однако, по данным издания, все больше союзников рассматривают вариант мирного урегулирования конфликта из-за переговоров.

Один из источников сообщил, что украинские чиновники, вероятно, используют "элемент стратегической неопределенности", поскольку план победы Зеленского пока не был обнародован. Другие чиновники отметили, что на президента США Джо Байдена оказывают давление, чтобы он официально пригласил Украину в НАТО. Это могло бы стать важным доводом во время возможных переговоров с Кремлем.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что Financial Times рассказывал о предложении союзников предоставить Киеву сильные гарантии безопасности, но с условием, что Украина должна согласиться на дипломатическое возвращение оккупированных территорий в будущем в обмен на вступление в НАТО.



