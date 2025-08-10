logo

На Западе назвали территории, которые Украина может обменять на переговорах с Россией

Европа и Украина обсуждают возможный территориальный обмен с Россией в рамках нового плана окончания войны.

10 августа 2025, 08:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Европейские страны совместно с Украиной подготовили встречное предложение Москве в преддверии предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

На Западе назвали территории, которые Украина может обменять на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По данным издания, украинская сторона теоретически рассматривает возможность покинуть часть или всю Донецкую область, которая таким образом окажется под контролем России. В обмен на это Украина ожидает возвращения оккупированных территорий всей Херсонской и Запорожской областей.

Вместе с тем ключевым условием европейского плана является немедленное прекращение огня перед началом любых территориальных обсуждений. Как пишет издание, представители Великобритании, Германии, Франции и Украины подчеркивают, что обмен может состояться только на взаимной основе, а любые уступки должны сопровождаться жесткими гарантиями безопасности, включая перспективу вступления Украины в НАТО.

По данным WSJ, инициатива была озвучена после визита в Кремль специального представителя США Стивена Виткоффа, передавшего Путину позицию американской стороны. Президент США Дональд Трамп, недавно избежавший введения вторичных санкций против России, согласился провести личную встречу с российским лидером 15 августа на Аляске.

Европейский план уже обсуждался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, спецпредставителем Трампа в Украине Китом Келлогом и самим Виткоффом.

Отдельные европейские переговорщики отмечают, что нельзя передавать территории во время активных боевых действий, поскольку это только повысит риски эскалации. Также есть обеспокоенность, что любая договоренность без четких механизмов контроля может быть использована Россией для перегруппировки сил.

Отметим, что Украина официально не подтверждала готовность к территориальным компромиссам, а Зеленский прямо сказал, что украинские территории записаны в Конституции страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеры ЕС выпустили совместное заявление по поводу переговоров Трампа и Путина и назвали ключевые "красные линии".

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме могут изменить формат встречи Трампа с Путиным. Могут пригласить еще одного президента.



