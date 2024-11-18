На Западе назвали страны, которые намерен захватить Путин помимо Украины

Исходя из заявлений и действий Кремля на западе все отчетливее начинают понимать, что на оккупации Украины путинский режим может не остановиться. Путин бредит восстановлением Российской империи, а значит под ударом могут оказаться страны Балтии, Польша и даже Финляндия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Die Welt".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание приводит заявление Дариуса Яунишкиса, который девять лет возглавлял литовскую службу безопасности VSD. Он предупреждает, что путинский режим хочет возвращения Российской империи, следовательно, Москва рассчитывает оккупировать страны Балтии, Украину и Польшу. Путин также нацеливает на часть Финляндии.

Согласно отчету VSD, Россия готовится к длительной конфронтации с НАТО, в частности из-за попыток дестабилизировать западные общества и подорвать поддержку Украины.

"Путин использует для этого весь инструментарий своих спецслужб, включая диверсии против критической инфраструктуры и военных объектов, влияние на общественное мнение и вербовку агентов через Telegram", — объясняет Яунишкис.

Москва также пытается сорвать создание бригады Бундесвера в Литве, используя фейки. Например, распространяется информация о том, что "немецкие солдаты насилуют женщин и хотят оккупировать Литву". Как отмечает Яунишкис, Россия активно препятствует этому проекту, и литовские спецслужбы поддерживают связь с немецкими коллегами для противодействия.

Эксперт по российским вопросам Герхард Манготт отмечает, что Балтийское море является потенциальной зоной конфронтации.

"Российские военные самолеты часто выключают транспондеры, что заставляет истребители НАТО подниматься на перехват. Это может привести к ложным инцидентам, которые, хотя и не вызовут войну, могут вызвать выборочные конфронтации", – говорит Герхард Манготт.

Он уточняет, в фокусе – два места: Нарва в Эстонии, где 95% населения – этнические русские, и Сувалкский коридор, который может стать путем для соединения российских сил в Калининграде с Беларусью.

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