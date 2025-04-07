В команде президента Дональда Трампа немало советников, в том числе представитель Пентагона Элбридж Колби, считающих, что США должны в первую очередь сосредоточиться на сдерживании Китая. Они предполагают, что кремлевский диктатор Владимир Путин может согласиться на выгодные договоренности с Соединенными Штатами, отказавшись от альянса с Си Цзиньпином.

МИД РФ

Впрочем, как говорится в статье The Telegraph , уступка Украины России может стать для Пекина сигналом, суть которого в том, что Тайвань не сможет рассчитывать на Трампа как на надежного союзника.

Как подчеркивают журналисты, если будущее Тайваня остается неизвестным, то политика администрации Трампа в отношении Украины еще большая загадка. Позиция президента США остается непредсказуемой. На прошлой неделе он даже возмущенно заявил, что ему "надоело" ждать, пока Путин прекратит огонь.

Но, несмотря на это, вполне вероятно, что Украина окажется перед жестким выбором: или согласиться на мирное соглашение, продиктованное Кремлем и одобренное Трампом, или потерять доступ к американской разведке и логистической поддержке.

При этом напомнило, что Путин претендует на пять украинских регионов: Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Часть из них Россия все еще контролирует частично.

"В случае вынужденного отвода украинских войск с этих территорий Москва увеличит свою оккупацию с 20% до примерно 25% суверенной территории Украины. С одной стороны, это может выглядеть как болезненный, но приемлемый компромисс для остановки войны. Но с другой стороны, он означал бы потерю важных экономических ресурсов и стратегических оборонных рубежей", — подчеркивает издание.

Кроме того, такой шаг предполагает массовую эвакуацию гражданского населения. Журналисты отмечают, что после военных преступлений в Буче, Мариуполе и других городах сложно представить, что президент Владимир Зеленский позволит оставить людей на милость путинских карательных структур. Украина, которая уже страдает войной и экономическим кризисом, вынуждена была бы принять новую волну внутренне перемещенных лиц.

Журналисты подчеркивают, что сдача территорий неизбежно отразилась на моральном состоянии украинцев. По их словам, города, например Херсон, которые украинцы смогли освободить ценой больших жертв, пришлось бы отдать без боя. Такой шаг, говорится в статье, нанес бы удар по боевому духу армии и вере граждан в победу. Более того, добавляет издание, в Вооруженных силах могло бы начаться разочарование и даже деструктивные настроения. А еще, политическое будущее самого Зеленского стало бы шатким, а территориальная целостность страны оказалась бы под угрозой.

"Таким образом, мир на путинских условиях был бы не что иное, как "карфагенская капитуляция" — предисловие к новому этапу российского реваншизма", — подытожило издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Белом доме начали кампанию по принуждению Путина к миру.



