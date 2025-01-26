На Западе назвали сценарии завершения войны в Украине: ни один не предполагает возвращения всех территорий

Боевые действия в Украине могут завершиться четырьмя возможными сценариями. Такое мнение высказал военный корреспондент газеты The Times Энтони Ллойд.

Война в Украине

В частности, он считает, что первый сценарий предполагает очевидное военное поражение Украины из-за сокращения военной помощи со стороны США. Второй вариант Ллойд охарактеризовал как "плохой мир", под которым подразумевается вступление украинской власти в переговоры с Москвой по слабой позиции и отказ от части территорий. Это станет победой для России и поражением Киева и его союзников по НАТО, подчеркивает эксперт.

Третьим возможным вариантом журналист назвал достижение договоренностей о прекращении огня. Он отметил, что подписание мирного соглашения в таком случае может способствовать региональной стабильности и гарантиям безопасности для Украины. Однако отсутствие соглашения приведет только к замораживанию конфликта с риском его возобновления в будущем.

И четвертым способом завершения войны Ллойд называет усиление военной поддержки Украины и введение новых санкций против России, что позволит Киеву вести переговоры с позиции силы. В то же время, он признал, что даже при таких условиях Украина, вероятно, не сможет вернуть все утраченные территории и выйти на границы 1991 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет завершить войну в Украине в течение 100 дней и поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу достичь этого. Кроме того, он обратился к Путину с угрозами и призвал его прекратить войну, в противном случае пригрозил внедрением против РФ новых санкций. Также известно, что американский президент четко понимает, что Кремль не может вести войну против Украины без поддержки Китая, именно поэтому он якобы планирует переговоры по этому поводу с Си Цзиньпином.



