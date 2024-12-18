На Западе назвали самый плохой для Украины сценарий завершения войны после инаугурации Трампа

На фоне подготовки Дональда Трампа к инаугурации, запланированной на 20 января, Украина и Россия активно формируют свои позиции в преддверии вероятных переговоров. Издание Business Insider определило четыре потенциальных варианта развития событий в войне между Россией и Украиной.

Трамп, Зеленский и Путин

Первым сценарием по мнению издания является соглашение о прекращении огня и "замораживании линии разграничения". В частности, эксперт Chatham House Джон Лоф отмечает, что Украина демонстрирует отход от своей максималистской позиции по возвращению всех оккупированных территорий, в то же время настаивая на надежных гарантиях безопасности от Запада.

Business Insider предупреждает, что любое мирное соглашение может оказаться нестабильным, учитывая историю агрессивных действий России, в частности аннексию Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году. Наблюдатели опасаются, что временное затишье позволит России накопить ресурсы для новой атаки.

Эксперт Марк Канчиан из Центра стратегических и международных исследований предполагает, что мирное соглашение, инициированное Трампом, может включать территориальные уступки со стороны Украины, но такое соглашение вряд ли станет стабильным, новая война может начаться уже через несколько лет.

Вторым сценарием есть затяжная война. Его суть состоит в том, что Россия не согласится на компромисс и боевые действия будут продолжаться. Эксперты Института изучения войны подчеркивают, что российские лидеры убеждены в своем преимуществе на поле боя и не готовы к серьезным переговорам.

Еще один сценарий – это победа России. Москва может объявить о своей победе, включающей оккупацию большей части Украины и смену власти в Киеве. Издание отмечает, что наихудшее для Украины развитие событий может произойти из-за истощения ресурсов или уменьшения международной поддержки. В таком случае Украина может потерять значительную часть территорий, в том числе земли восточнее Днепра, которые могут перейти под контроль России из-за аннексии или эффективного надзора.

И четвертый сценарий – победа Украины и отступление России. Украинцы надеялись на победу после увольнения Харькова в 2022 году, отмечает журналистка Светлана Моренец. Она считает, что хотя Путин все еще удерживает власть, война обнаружила слабые места в его режиме, в частности, бунт группы "Вагнера" и протесты против мобилизации. Однако, по мнению Business Insider, украинская победа остается маловероятной из-за стремления Трампа быстро завершить боевые действия, ограничение ресурсов Киева и продолжение наступления России на востоке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , каких горьких уступок будут требовать от Украины.



