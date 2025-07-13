На Западе назвали причину массированных российских ударов по Украине

Анализ американского Института изучения войны (ISW) указывает, что главная причина российских ударов ракетами и дронами по Украине состоит в цели России подорвать моральный дух Украины и Запада.

Россия совершает массированные атаки по Украине

Согласно отчету ISW, Россия совершает массированные атаки по Украине не только для ударов по объектам, но и в рамках части психологической войны. Основной целью таких ударов является попытка Кремля деморализовать Украину и ее западных союзников и заставить сомневаться в способности противостоять российской агрессии.

В частности, в ночь с 11 на 12 июля Россия нанесла третий за месяц комбинированный удар, в котором было использовано более 500 беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запустила 339 ударных дронов Shahed и 258 приманок беспилотников, а также 26 крылатых ракет Х-101.

Целями атак россиян стали инфраструктура и города, в том числе под удар попали Киевская, Львовская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Сумская и Волынская области. Пострадали электросети, административные объекты и гражданская инфраструктура.

Кроме того, в ночь на 9 июля Россия совершила самую масштабную воздушную атаку за все время полномасштабной войны против Украины. В общей сложности было использовано 741 средство воздушного нападения, в частности дроны, крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты.

По мнению аналитиков Института изучения войны, Россия не только уничтожает объекты, но и ведет целенаправленную информационно-психологическую операцию.

"ISW продолжает оценивать, что продолжающиеся широкомасштабные удары России преследуют цель взорвать моральный дух Украины и Запада", — говорится в анализе ISW.

Институт изучения войны отмечает критическую необходимость поддержки Украины со стороны Запада, в частности в сфере программы беспилотников-перехватчиков и продолжении поставок западных систем противовоздушной обороны, особенно американских ЗРК Patriot.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили, почему Россия не идет на мирные переговоры.

Также "Комментарии" писали, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог сделал заявление о войне России против Украины.