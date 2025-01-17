На Западе назвали месяц, когда Силы обороны уничтожат всех северных корейцев на Курщине

Северная Корея рискует потерять всех своих военнослужащих, дислоцированных в Курской области России, если нынешний высокий уровень потерь будет сохраняться. В контингенте примерно 12 000 солдат, и к середине 2025 года он может быть уничтожен или ранен, предупреждают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

Войска КНДР

В частности, аналитики отмечают, что в начале января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Курской области погибли или ранены 3800 северокорейских военных. В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров еще 5 ноября прошлого года заявлял, что северокорейские войска принимают участие в "маломасштабных" столкновениях на этом направлении. Однако с 6 декабря российские военные корреспонденты начали сообщать их участие в более интенсивных боевых действиях.

По оценкам ISW, с начала больших боев высокой интенсивности в декабре 2024 года Северная Корея в Курской области теряла около 92 солдат ежедневно. Таким образом, при сохранении такого темпа потерь весь контингент может быть выведен из строя в течение следующих 12 недель — до середины апреля 2025 года.

При этом известно, что Национальная разведывательная служба Южной Кореи 13 января сообщила, что по состоянию на сегодняшний день около 300 северокорейских военных погибли, а до 2700 получили ранения во время боев в Курской области. Аналитики отмечают, что количество раненых, как правило, превышает количество погибших в вооруженных конфликтах. Однако пока неясно, будут ли раненые северокорейские солдаты возвращены на передовую после лечения.

ISW подчеркивает, что такие высокие потери могут подвергнуть сомнению целесообразность дальнейшего участия северокорейских войск в боевых действиях в этом регионе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин может попросить у Кима еще северных корейцев, чтобы использовать их и по другим направлениям фронта.



