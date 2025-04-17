Статистика Генштаба Вооруженных сил Украины свидетельствует: уже совсем скоро армия кремлевского диктатора Владимира Путина может понести миллионную потерю в войне против Украины. По состоянию на 15 апреля общие потери России, погибшие и раненые, достигли 935 160 человек.

Потери РФ в войне

По информации западных медиа, если темпы останутся неизменными, уже к 3 июля количество погибших и раненых в рядах оккупационной армии может превысить один миллион. Это стало бы самыми масштабными потерями России со Второй мировой войны.

Москва традиционно отрицает такие цифры, однако они согласуются с оценками других источников. Так, в марте Министерство обороны Великобритании сообщило, что армия РФ, вероятно, потеряла около 900 тысяч человек, из которых погибшими могут быть от 200 до 250 тысяч.

Эта статистика включает не только регулярные войска, но и боевики с временно оккупированных территорий, а также наемники — включая тех, кто воевал в составе НДС.

В марте BBC Russian и независимое медиа Медиазона сообщили, что удалось документально подтвердить гибель более 100 тысяч российских военных.

Причинами таких массовых потерь эксперты называют тактику мясорубки, которую активно использует российское командование. По данным Института изучения войны (ISW), Россия теряет в среднем 53 солдата за каждый километр продвижения. Также серьезные потери повлекли за собой удары украинских дронов и применение управляемых авиабомб.

В то же время, количество ежедневных потерь колеблется и может измениться в случае новой весенней наступательной кампании, которую, по данным украинской разведки, готовит Кремль, чтобы давить на Киев во время потенциальных мирных переговоров.

В США тем временем пытаются продвинуть мирные инициативы. Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф на этой неделе посетят Париж для переговоров с европейскими союзниками по прекращению войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские военные объявили всех украинцев своей "законной целью".



