На Западе назвали лучший для Украины сценарий завершения войны: что он предполагает

Западные партнеры Украины, вероятно, не слишком беспокоятся о судьбе кремлевского диктатора Владимира Путина после завершения войны, ведь их главное внимание сосредоточено на поддержке нашего государства. Однако для российского диктатора возможны два сценария развития событий, отметил в комментарии 24 канала полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, первый вариант может оказаться для него благоприятным, позволяя "выдохнуть" из-за накопившихся внутренних проблем, вызванных войной. Другой – может стать роковым.

При этом Бреттон-Гордон предположил, что остановка боевых действий на линии фронта может помочь Путину, ведь российские военные и общество находятся в сложном положении, а Кремль сталкивается с многочисленными вызовами. В то же время, такой сценарий может привести и к его политической гибели.

"Честно говоря, нам на Западе действительно безразлично, что произойдет с Путиным. Нас волнует происходящее в Украине и мы хотим увидеть мир как можно быстрее", — отметил он.

По его словам, дальнейшая судьба российского диктатора – это исключительно дело русского народа. Маловероятно, что кто-то в мире будет всерьез заботиться о его будущем.

Полковник также отметил, что война может затянуться на время. Однако никто не хочет видеть излишних жертв среди гражданских и военных. По его словам, лучшим решением стало бы перемирие и урегулирование конфликта на условиях, выгодных Украине.

"Никто не хочет видеть больше жертв среди гражданских или военных, чем это необходимо для того, чтобы обеспечить лучший сценарий, каким был бы мир — перемирие и обмен территориями на выгодных для народа Украины условиях", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко спрогнозировал, когда в Украине наступит мир.



